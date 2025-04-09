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Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.04.2025 - 11:38

Sohbetlerin aranan ismi, her zaman yeni ve farklı bilgilerle tüm gözleri üzerine toplayan etkileyici siması olmak ister misiniz? Spordan hayvanlar alemine, yapay zekadan bilim dünyasına, sanattan ilişkilere her konuda 15 ilginç bilgiyi sizin için derledik. Hayata bambaşka bir pencereden bakmanızı sağlayacak bilgilerle hem ufkunuz açılacak hem de her sohbetin ilgi odağı olacaksınız! Gözlerin üzerinizde olmasına hazır olun... 

İşte, her sohbeti canlandıracak 15 ilginç konu ve bilgi!

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1. Muhabbet Kuşlarının Nasıl "Konuştuğu" Nihayet Çözüldü!

1. Muhabbet Kuşlarının Nasıl "Konuştuğu" Nihayet Çözüldü!

'Kuş beyinli' demeden önce bir daha düşünün. Muhabbet kuşlarının nasıl bu kadar net bir şekilde insan seslerini taklit edebildiği yıllardır bilinmeyen bir soruydu. Ancak Nature dergisinde yayımlanan yepyeni bir araştırma, bu sırrı gün yüzüne çıkardı. 

Kuşların beyni; özellikle de muhabbet kuşlarının, konuşma sırasında insan beynine benzer şekilde çalışıyor. Bu sadece kuşları değil, bizi de yakından ilgilendiriyor. İyi de nasıl?

2. Sosyal Medyanın Yeni Akımı: ChatGPT’nin Viral Olan “Studio Ghibli” Tasarımları Nasıl Yapılır?

2. Sosyal Medyanın Yeni Akımı: ChatGPT’nin Viral Olan “Studio Ghibli” Tasarımları Nasıl Yapılır?

OpenAI'ın sahibi olduğu ChatGPT, güncellenmeye ve ilerlemeye devam ediyor. İlk başlarda yalnızca sohbet robotu olarak karşımıza çıkan ChatGPT, şimdilerde görsel ve video üretim konusunda rakiplerine fark atmayı başardı. Çin'den yapay zeka alanında büyük atılımlar gelirken ChatGPT de yeni kozunu kullandı. 

Peki 'Studio Ghibli' görselleri nasıl yapılır?

3. İkinci Dünya Savaşı'nda Üç Gemi Kazasından Sağ Kurtulan Efsanevi Kedi: Oscar

3. İkinci Dünya Savaşı'nda Üç Gemi Kazasından Sağ Kurtulan Efsanevi Kedi: Oscar

Savaş zamanı denizlerde geçen hikayeler genelde acı doludur ama bazıları içimizi ısıtmayı başarır. Unsinkable Sam adlı bir kedinin üç gemi kazasından sağ kurtulması da tam olarak böyle bir hikaye. Onu tanıyanlar, gerçekten dokuz canlı olduğunu düşünüyordu. 

Her batığın ardından başka bir gemide karşımıza çıkması, onu efsane haline getirdi. Peki bu hikaye gerçekten yaşandı mı, yoksa denizcilerin anlattığı bir umut masalı mıydı?

4. Execute Order 66 Nedir? Star Wars Evreninde Jedi Düzenini Yıkan Emir "Order 66" Kim Tarafından Verildi?

4. Execute Order 66 Nedir? Star Wars Evreninde Jedi Düzenini Yıkan Emir "Order 66" Kim Tarafından Verildi?

Dünyaca ünlü Star Wars filmini duymayan yoktur! George Lucas tarafıdan yaratılan ve ilk kez 25 Mayıs 1977'de 20th Century Fox tarafından yayınlanan Star Wars (Yıldız Savaşları), orijinal üçlemeden bu yana kitaplar, televizyon dizileri, çizgi romanlar ve video oyunlarıyla dünyanın en popüler yapımları arasında yer alıyor. Jedi'lar ve Sith'ler arasındaki mücadelenin konu alındığı filmde Galaktik İmparatorluk adeta uzayın kapılarını açıyor. 

Filmde Güç'ü iyilik için kullanan Jedi ve karanlık tarafa geçen Sith'ler arasındaki dengeyi tamamen değiştiren 'Execute Order 66' ise sıklıkla merak ediliyor. Emir 66'nın ne olduğu, kim tarafından verildiği ve hangi filmde konu olduğu araştırılıyor. Peki, nedir bu 'Order 66'?

5. Basketbol Oyuncularının Kenarda Tuttuğu Bu Cihaz Tam Olarak Ne İşe Yarıyor?

5. Basketbol Oyuncularının Kenarda Tuttuğu Bu Cihaz Tam Olarak Ne İşe Yarıyor?

Basketbol maçlarını izlerken kenarda oturan bazı oyuncuların ellerinde şarap şişesine benzeyen bir cihaz tuttuğunu fark etmiş olabilirsiniz. Önce “Masaj aleti mi bu?” dedirten bu cihaz, aslında çok daha akıllı bir teknolojiye dayanıyor. 

Adına 'palm cooler', yani avuç içi soğutucusu deniyor. İlk bakışta garip görünse de spor dünyası açısından oldukça iddialı bir görev üstleniyor. Peki gerçekten işe yarıyor mu, yoksa bu da başka bir moda mı?

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6. Boykot Gerçekten İşe Yarıyor mu? Tarihe Geçen Boykotlarla Cevaplıyoruz

6. Boykot Gerçekten İşe Yarıyor mu? Tarihe Geçen Boykotlarla Cevaplıyoruz

'Boykot' kelimesini daha önce pek çok kez duymuşsunuzdur. En basit haliyle hedef markanın bir ürününü, hizmetini kullanmamak anlamına gelen boykot, aslında basit bir direnişten öteye geçiyor. 

Öyle ki tarihi 19. yüzyıla kadar uzandığı bilinen boykot, bugüne kadar pek çok ülkede etkili bir araç olarak kullanıldı. Yapılan uzun soluklu araştırmalar, bokyot çağrılarının hedef kitleyi negatif olarak etkilediğini gözler önüne serdi.

Gelin, boykotun tarihini anlayabilmek için tarihe geçen boykotlara bir bakalım.

7. Neden İki Gözümüz İki Böbreğimiz Var da Yalnızca Bir Kalbimiz Var?

7. Neden İki Gözümüz İki Böbreğimiz Var da Yalnızca Bir Kalbimiz Var?

Aynaya bakıp da 'Neden iki gözüm var ama tek kalbim var?' diye hiç düşündünüz mü? İşin aslı, bu garip asimetri sadece dış görünüşte değil, iç organlarımızda da kendini gösteriyor. 

Böbreklerimiz, akciğerlerimiz çiftken, beynimiz ve kalbimiz neden tek? Bu farkın arkasında yalnızca estetik değil, evrimsel hayatta kalma stratejileri de var ve inanın, konuya bilim dahil olduğunda her detay daha da ilginç hale geliyor.

8. Mısır Piramitlerinin Altında Gizli Bir Yeraltı Şehri Bulunmuştu: Bilim İnsanları Yeni Bulgulara Ulaştı

8. Mısır Piramitlerinin Altında Gizli Bir Yeraltı Şehri Bulunmuştu: Bilim İnsanları Yeni Bulgulara Ulaştı

Siz de takdir edersiniz ki Mısır piramitleri günümüzde hâlâ gizemini koruyor. Yapılan son araştırmalarla Giza Piramitleri'nin ikinci en büyüğü Khafre Piramidi'nin 1200 metre altında odalar ve tünellerin olduğunu öne sürmüştü. Ancak bilim insanları yeni analizleriyle bundan farklı bulgulara ulaştı ve şimdi bilim dünyası ikiye bölündü...

9. Evcil Hayvanlarımız Bizimle Birlikte TV İzlerken Gerçekten Bir Şeyler Anlıyor mu?

9. Evcil Hayvanlarımız Bizimle Birlikte TV İzlerken Gerçekten Bir Şeyler Anlıyor mu?

Evcil hayvanınızla birlikte televizyon izlediğinizde onların da ekrana dikkat kesildiğini fark ettiğiniz anlar oldu mu? Özellikle balık belgesellerine gözlerini kırpmadan bakan kediniz ya da bazı sahnelerde huzursuzlanan köpeğiniz sizi de 'Acaba gerçekten izliyor mu?' diye düşündürmüş olabilir. 

Ekrandaki görüntülere odaklanmaları bazen çok net olsa da bu davranışın arkasında ne yattığını anlamak o kadar da kolay değil. Çünkü bizimle aynı dünyayı paylaşsalar da ekranı bizimle aynı şekilde algılamıyorlar. Yani sevimli dostlarımızın ekran başındaki tepkileri, sandığımızdan çok daha karmaşık olabilir.

10. Uzmanlar Açıkladı: Yaş Farkı Olan İlişkilerde Asıl Önemli Olan Ne?

10. Uzmanlar Açıkladı: Yaş Farkı Olan İlişkilerde Asıl Önemli Olan Ne?

İlişkilerde yaş farkı her zaman tartışmalı konulardan biri. Kimine göre problem değilken kimine göre ise uzun vadede sıkıntı çıkarabiliyor. Ama uzmanlar, mesele yaş farkından çok, çiftlerin belli konularda anlaşabilmesi diyor. 

Özellikle çocuk konusu, sağlık durumu ve hayata bakış açısı gibi konuların en baştan konuşulması gerektiğini söylüyorlar. Peki yaş farkı olan bir ilişkiyi sorunsuz yürütmek mümkün mü?

Detaylar içeriğin devamında!

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11. Yeni Özellik Artık Ücretsiz: ChatGPT’de Fotoğraflarınıza Uygulayabileceğiniz 9 Farklı Efekt!

11. Yeni Özellik Artık Ücretsiz: ChatGPT’de Fotoğraflarınıza Uygulayabileceğiniz 9 Farklı Efekt!

Sosyal medyayı aktif kullanan birisiyseniz artık takip ettiğiniz pek çok kişinin fotoğraflarını çizgi film efektleriyle paylaştığını fark etmişsinizdir. Son zamanlarda yeni trend haline gelen bu efektler ChatGPT aboneleri tarafından kullanılıyordu. Ancak ChatGPT bu efektleri ücretsiz olarak herkesin kullanıma sundu. 

İşte, günlük hayatınızda kullanabileceğiniz ChatGPT'de yer alan 9 efekt

12. Flört Dünyasında Karşı Tarafa Yöneltilen En İlginç 13 Soru

12. Flört Dünyasında Karşı Tarafa Yöneltilen En İlginç 13 Soru

Flört dünyasında, bazen karşınızdaki kişiyi tanımak için sorduğunuz sorular gerçekten beklenmedik yerlere gidebiliyor. Kimisi şaka olsun diye soruluyor, kimisi ise gerçekten merak edilen şeyler. 

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankette ise karşı tarafa sorulan sorular merak edildi. Gelen cevaplar ise bi' hayli ilginçti!

13. Çin, Teknoloji Alanında Nasıl Bu Kadar Gelişti? Cevabı 'Tekelleşme' Olabilir!

13. Çin, Teknoloji Alanında Nasıl Bu Kadar Gelişti? Cevabı 'Tekelleşme' Olabilir!

FacebookMark Zuckerberg ve arkadaşları tarafından 2004 yılında kurulmuştu. Yıllar içinde büyük bir gelişme kateden Facebook, 2012 yılında Instagram'ı, 2014 yılında ise WhatsApp'ı bünyesine kattı. Meta çatı şirketi, şu anda dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alıyor. 

Peki Meta, her kullanıcısına eşit davranıyor mu? Görünüşe göre bu sorunun cevabı çok net: Hayır!

14. Yeni Üretilen Bu Sakız Sayesinde Artık Grip ve Virüslerin Yayılması Büyük Oranda Engellenecek

14. Yeni Üretilen Bu Sakız Sayesinde Artık Grip ve Virüslerin Yayılması Büyük Oranda Engellenecek

Pensilvanya Üniversitesi'ndeki bilim insanları, yeni geliştirdikleri bir sakızın grip ve herpes gibi virüslerin yayılmasını engellemeye yardımcı olabileceğini keşfetti. 

Lablab fasulyesinden yapılan bu sakız, içeriğindeki doğal protein sayesinde virüsleri etkisiz hale getiriyor ve bulaşmayı yüzde 95 oranında azaltıyor.

15. Yapay Zeka Sorulan Her 50 Soruda Yarım Litre Su Tüketiyor

15. Yapay Zeka Sorulan Her 50 Soruda Yarım Litre Su Tüketiyor

Yapay zeka uygulamalarının her 50 soruda yarım litre su tükettiğini biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız! Yapay zeka uygulamalarını çalıştıran veri merkezleri sadece elektrikle değil, aynı zamanda suyla da çalışıyor. 

Su kullanılmasının nedeni ise veri sunucularını soğutmak ve ortamı nemli tutmak. Yapay zeka devlerinin tükettiği su miktarı ise sizi bir hayli şaşırtacak!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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