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Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.03.2025 - 17:24

Herkesin bildiği bilgilerden siz de sıkılmadınız mı? Eğer ortamlarda satacak yeni bilgiler, sizi daha havalı gösterecek konular arıyorsanız merak etmeyin, doğru yerdesiniz. Etrafınızdaki herkesi şaşırtabileceğiniz tarih, bilim, doğa ve sanat gibi birçok alandaki ilgici çekici konularla geldik! Bundan sonra sohbet ederken ilgi odağı yalnızca siz olacaksınız.

İşte arkadaş ortamlarında ilgiyle anlatabileceğiniz 15 ilginç konu ve bilgi!

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1. Ünlü Nörobilimci Açıkladı: Hafızanızın Son Zamanlarda Zayıflamasının Sebebi

1. Ünlü Nörobilimci Açıkladı: Hafızanızın Son Zamanlarda Zayıflamasının Sebebi

Yaş aldıkça hafızanızın zayıfladığını mı düşünüyorsunuz? İsimleri, yüzleri veya geçmişte gittiğiniz yerleri hatırlamak artık daha mı zor geliyor? Aslında bu durum sandığınız gibi beyninizin kötüleştiğini göstermiyor. Ünlü nörobilimci Dr. Wendy Suzuki, paylaştığı TikTok videosunda hafızamızın eskisi gibi çalışmamasının arkasında bambaşka bir sebep olduğunu söylüyor: Bellek müdahalesi!

Aslında beyniniz yaşlanmıyor, aksine bilgiyle dolup taşıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Detaylıca anlattık!

2. Mavi Bölgede Yaşayan İnsanlar Gerçekten Daha mı Uzun Yaşıyor?

2. Mavi Bölgede Yaşayan İnsanlar Gerçekten Daha mı Uzun Yaşıyor?

Japonya’nın Okinawa’sı, Yunanistan’ın Ikaria’sı, İtalya’nın Sardinya’sı… Bu yerlerin ortak noktası sadece doğa manzaraları değil, iddiaya göre olağanüstü uzun ömürlü insanları. Bilim dünyasında “mavi bölgeler” olarak adlandırılan yerler, sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını barındırıyor gibi görünüyor. Ancak bazı uzmanlar bu hikayelerin ardında bilim değil, hatalı belgeler ve kayıt hileleri olduğunu savunuyor. Peki gerçek ne?

3. 8D Ses Kullanarak Beyni Daha İyi Hale Getirme Yolu: Brain Flossing Nedir?

3. 8D Ses Kullanarak Beyni Daha İyi Hale Getirme Yolu: Brain Flossing Nedir?

Belki son zamanlarda TikTok'ta karşınıza 'Brain Flossing' kavramı çıkmıştır. Gün geçtikçe daha viral olan bu kavram aslına bakarsanız birçok kişi tarafından sıkça kullanılıyor. 8D ses teknolojisi kullanarak beyni daha iyi hale getirmeye yarayan Brain Flossing, teknolojinin de gelişmesiyle artık çok daha kolay ulaşılabilir bir noktada.

Peki Brain Flossing nedir, nasıl çalışır? Bu kadar popüler olmasının sebebi aslında ne?

4. Kafada Çalan Şarkılardan Kurtulmanın Tek Yolunun Sakız Çiğnemek Olduğu Ortaya Çıktı

4. Kafada Çalan Şarkılardan Kurtulmanın Tek Yolunun Sakız Çiğnemek Olduğu Ortaya Çıktı

Bazı sabahlar dilimize takılan bir şarkıyla uyanırız. Kimi zaman sevdiğimiz kimi zaman ise hiç tarzımız olmayan şarkılar tüm gün kafamızda çalar durur. 'Bu şarkı nereden dilime takıldı?' sözleriyle de sinirlendiğiniz olmuştur elbette. Bu durum Reading Üniversitesi, Psikoloji ve Klinik Dil Bilimleri Okulu’ndan Dr. Philip Beaman’in öncülük ettiği araştırmaya konu oldu. 

Araştırmaya göre beyne ve dile takılan şarkılardan kurtulmanın yolu sakız çiğnemek!

5. Tasarım Harikası Olarak Biliniyor! Bu Bina Her Yağmur Yağdığında Müzik Çalıyor

5. Tasarım Harikası Olarak Biliniyor! Bu Bina Her Yağmur Yağdığında Müzik Çalıyor

Almanya’nın Dresden kentinde bulunan Kunsthofpassage isimli pasaj sanatı ve işlevselliği bir araya getiren mimari eserleri bünyesinde barındırıyor. Geniş bir avlu veya ‘cadde’ olarak adlandırılan pasajın en ilgi çeken yapılarından biri de şarkı söyleyen bina. Evet, duyduklarınız doğru! Bu bina her yağmur yağdığında müzik çalıyor. Peki ama nasıl?

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6. Ne Doktor Var Ne Eczane: Astronotlar Uzayda Hastalanınca Ne Oluyor?

6. Ne Doktor Var Ne Eczane: Astronotlar Uzayda Hastalanınca Ne Oluyor?

Uzayda hayat düşündüğümüzden çok daha zor. Yere çarpmamak için duvara tutunurken burnunuz tıkanıyor, başınız dönüyor ve mideniz bulanıyor. Üstüne üstlük, yanınızdaki arkadaşınız da öksürmeye başlarsa işler iyice karışıyor. Peki, uzay istasyonunda bir astronot hastalandığında ne oluyor? Hemen dünyaya mı dönüyorlar yoksa uzayda doktorculuk oynamak zorunda mı kalıyorlar? İşte uzayda hasta olmanın, düşündüğümüzden çok daha karmaşık ve teknolojik yönleri!

7. Uçaklarda Neden Pencereler Kapatılır? Uçaklarda Neden Hala Küllük Var?

7. Uçaklarda Neden Pencereler Kapatılır? Uçaklarda Neden Hala Küllük Var?

Uçaklarda diğer ulaşım araçlarında olduğundan daha farklı kurallar karşımıza çıkıyor. Bu kuralların özellikle son zamanlarda yaşanan uçak kazalarının ardından ne kadar önemli olduğu bir kez daha görüldü. Öyle ki uçaklarda uyulması gereken bu kurallar, hayati önem taşıyor. Örneğin uçağın iniş ve kalkışı sırasında emniyet kemerlerini takmak gerekiyor. Her uçuş öncesi, kabin memurları gerekli uyarıları detaylı bir şekilde aktarıyor. 

Peki uçaktaki her kural, gerçekten gerekli mi? Gelin, bir kabin memurunden dinleyelim.

8. Gökkuşağında Neden Siyah, Kahverengi ve Gri Yok?

8. Gökkuşağında Neden Siyah, Kahverengi ve Gri Yok?

Gökkuşağını görmek için doğru zaman ve doğru koşullar gerekir. Güneş, arkamızda olmalı; havadaysa minik su damlacıkları asılı durmalı. Işık, bu damlacıklara çarptığında bükülür ve içindeki renkler ortaya çıkar. Bu renkleri her gördüğümüzde bir eksiklik fark etmeyiz belki ama gökkuşağında görmediğimiz bazı renkler aslında oldukça dikkat çekici. Mesela neden hiçbir gökkuşağında siyah, kahverengi ya da gri yoktur?

9. Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası Kimlerden Oluşuyor?

9. Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası Kimlerden Oluşuyor?

Türk sinemasında iz bırakan Yeşilçam'ın efsaneleşmiş kadın oyuncuları 'Dört Yapraklı Yonca' olarak nitelendiriliyor. Dört büyük artist ve Yeşilçam'ın en güçlü kadın isimleri arasında yer alan 4 oyuncumuz, aynı zamanda güzellikleri ve zarafetleriyle de anılıyor. Antalya Altın Portakal Film Festivali başta olmak üzere pek çok ödülün sahibi olan yıldız oyuncular, hafızalarda derin izler bırakırken, günümüzde de hâlâ aynı sevgi ve hayranlıkla sinema dünyasında adından söz ettiriyor.

10. Bebekken Yaşadığımız Şeyleri Neden Hatırlayamıyoruz?

10. Bebekken Yaşadığımız Şeyleri Neden Hatırlayamıyoruz?

En erken hangi anınızı hatırlıyorsunuz? Belki anaokulundaki bir oyun, belki de ilk kez düşüp dizinizi kanattığınız o gün… Peki ya bebeklik? Koca bir boşluk. Oysa o dönemde yürümeyi, konuşmayı, insanlara güvenmeyi öğreniyoruz. Hayatımızın en kritik temelleri atılırken, neden hiçbirini hatırlamıyoruz? Bilim insanları bu sorunun peşine düştü ve bebek beyninin içine bakarak oldukça ilginç bulgulara ulaştılar.

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11. Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotları 286 Gün Sonra Döndü! Peki Astronotlar Eski Güçlerine Kavuşabilecek mi?

11. Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotları 286 Gün Sonra Döndü! Peki Astronotlar Eski Güçlerine Kavuşabilecek mi?

2024 yılının Haziran ayında sadece 8 günlüğüne uzaya gönderilen ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan NASA astronotları Sunita Williams ve Barry Wilmore, 286 gün sonra dünyaya döndüler. Uzay aracının arıza yapması nedeniyle 9 ayı uzayda geçiren astronotların sedye ile sağlık kontrolüne götürüldükleri anlar dikkat çekti. Milyonlarca kişi, uzayda geçirilen bu uzun sürecin insan vücuduna etkilerini merak etti. 

Peki, NASA astronotları Sunita Williams ve Barry Wilmore yürüyebilecekler mi? Astronotların uzun süre uzayda kalması hangi sağlık sorunlarına neden olabilir?

12. Kediler Neden Başka Bir Yiyecek Yokmuş Gibi Kum Yer?

12. Kediler Neden Başka Bir Yiyecek Yokmuş Gibi Kum Yer?

Kediler meraklıdır, bunu zaten biliyoruz ama işin kum yemeye kadar varması biraz garip geliyor olabilir. Özellikle yavru kedilerde rastlanan bu durum bazen oynarken olurken, bazen de daha derin bir sağlık sorununa işaret edebiliyor. “Kedi kumu toksik mi?”, “Ne kadar yerse tehlikeli olur?” gibi sorular ise kafaları karıştırıyor. Eğer kediniz sık sık kum yemeye çalışıyorsa, bunun sebeplerini anlamak düşündüğünüzden çok daha önemli olabilir. Gelin şimdi bi' bakalım...

13. Meğer Pek Çok Kültürde Varmış: Neden Nazar Değmesin Diye Tahtaya Vururuz?

13. Meğer Pek Çok Kültürde Varmış: Neden Nazar Değmesin Diye Tahtaya Vururuz?

Bir işi yoluna koyduk mu hemen “Tahtaya vur!” deriz. Hatta bazılarımız iki kere tıklatmadan içi rahat etmez. Kulağını çekenler, yere tükürenler bile olur. Ama bu refleks neden bu kadar tanıdık ve evrensel? İşin içinde biraz paganlık ve biraz çocuk oyunu var. Üstelik bu gelenek yalnızca bizde değil, başka kültürlerde de varmış! Gelin derinliklerine beraber inelim...

14. Çoğumuzda Artık Çıkmıyor Bile: Yirmilik Dişimiz Neden Var?

14. Çoğumuzda Artık Çıkmıyor Bile: Yirmilik Dişimiz Neden Var?

Yirmilik dişiniz çıkarken yaşadığınız o ağrılı günleri hatırlıyor musunuz? Belki de hala çıkmadı ya da hiç çıkmayacak. Bazılarımızda bir tane bile görülmezken, bazılarımız dört bir yandan çene savaşı veriyor. Peki ama neden varlar? İnsan vücudunun bu gereksiz gibi görünen dişleri aslında bir zamanlar çok işe yarıyordu. Gelin bakalım...

15. Hamam Böcekleri Neden Diğer Böcek Türlerinin Aksine Aşırı Dayanıklı?

15. Hamam Böcekleri Neden Diğer Böcek Türlerinin Aksine Aşırı Dayanıklı?

Evde karşılaşıldığında korkudan çığlık attıran, yaralanmasına rağmen hala kıpırdamaya devam eden hamam böceklerinin neden bu kadar dayanıklı olduğunu hiç düşündünüz mü? Sanki bildiğimiz kurallara uymuyor, fiziksel olarak zarar görseler de bir şekilde hayatta kalmayı başarıyorlar. Aslında bu durumun nedeni tek bir faktör değil; aksine, onların hayatta kalma yetenekleri birden fazla biyolojik sürecin sonucu. Peki, onları bu kadar zorlu kılan şeyler neler?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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