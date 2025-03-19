Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotları 286 Gün Sonra Döndü! Peki Astronotlar Eski Güçlerine Kavuşabilecek mi?

Gördüğünüz gibi kas atrofisinden kemik yoğunluğunun azalmasına, kalp kasının küçülmesinden radyasyona maruz kalmaya bağlı risklere pek çok ihtimal var! Bu kapsamda NASA astronotları Sunita Williams ve Barry Wilmore'un muayeneleri tüm astronotlar gibi Houston'daki NASA Johnson Uzay Merkezi'nde yapılacak ve birkaç gün sürecek.

Ancak Akciğer uzmanı ve Hava Kuvvetleri gazisi Dr. Vinay Gupta, astronotların güçlerini yeniden kazanmalarının altı hafta sürebileceğini düşünüyor. Tabii bu süreçte rehabilitasyona ihtiyaç duyacaklar.

Astronotların muayeneleri henüz tamamlanmasa da uzman desteği ile egzersiz yaparak ve sıkı bir beslenme planına uyularak 45 gün geçirmelerinin gerekeceği tahmin ediliyor.