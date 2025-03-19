Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotları 286 Gün Sonra Döndü! Peki Astronotlar Eski Güçlerine Kavuşabilecek mi?
Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotları 286 Gün Sonra Döndü! Peki Astronotlar Eski Güçlerine Kavuşabilecek mi?
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
2024 yılının Haziran ayında sadece 8 günlüğüne uzaya gönderilen ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan NASA astronotları Sunita Williams ve Barry Wilmore, 286 gün sonra dünyaya döndüler. Uzay aracının arıza yapması nedeniyle 9 ayı uzayda geçiren astronotların sedye ile sağlık kontrolüne götürüldükleri anlar dikkat çekti. Milyonlarca kişi, uzayda geçirilen bu uzun sürecin insan vücuduna etkilerini merak etti.
Peki, NASA astronotları Sunita Williams ve Barry Wilmore yürüyebilecekler mi? Astronotların uzun süre uzayda kalması hangi sağlık sorunlarına neden olabilir?
İşte, detaylar...
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ABD’li astronotlar Suni Williams ve Butch Wilmore, Haziran 2024'te ulaştıkları Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) 286 gün sonra, 17 saat süren yolculukla Florida'nın Körfezi açıklarına iniş yaptılar.
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Peki, Suni Williams ve Butch Wilmore Uzaydan Dönüşte Hangi Sağlık Sorunlarını Yaşayabilirler?
Amerikalı Astronotlar Suni Williams ve Butch Wilmore Ne Kadar Sürede Sağlıklarına Kavuşabilecekler?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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