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Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotları 286 Gün Sonra Döndü! Peki Astronotlar Eski Güçlerine Kavuşabilecek mi?

Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotları 286 Gün Sonra Döndü! Peki Astronotlar Eski Güçlerine Kavuşabilecek mi?

Uzay NASA
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 19:55

2024 yılının Haziran ayında sadece 8 günlüğüne uzaya gönderilen ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan NASA astronotları Sunita Williams ve Barry Wilmore, 286 gün sonra dünyaya döndüler. Uzay aracının arıza yapması nedeniyle 9 ayı uzayda geçiren astronotların sedye ile sağlık kontrolüne götürüldükleri anlar dikkat çekti. Milyonlarca kişi, uzayda geçirilen bu uzun sürecin insan vücuduna etkilerini merak etti. 

Peki, NASA astronotları Sunita Williams ve Barry Wilmore yürüyebilecekler mi? Astronotların uzun süre uzayda kalması hangi sağlık sorunlarına neden olabilir? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/sciencete...
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ABD’li astronotlar Suni Williams ve Butch Wilmore, Haziran 2024'te ulaştıkları Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) 286 gün sonra, 17 saat süren yolculukla Florida'nın Körfezi açıklarına iniş yaptılar.

ABD’li astronotlar Suni Williams ve Butch Wilmore, Haziran 2024'te ulaştıkları Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) 286 gün sonra, 17 saat süren yolculukla Florida'nın Körfezi açıklarına iniş yaptılar.

Astronotların 5 Haziran'da başlayan serüvenleri, Boering uzay aracının arızalanması nedeniyle 16 Mart'ta Space X'in Dragon kapsülünün ISS'ye ulaşmasına kadar sürdü. Defalarca kurtarılmaları ertelenen 62 yaşındaki Wilmore ve 59 yaşındaki Williams sonunda dünyaya döndüler. Ancak ikilinin uzayda uzun süre kaldıkları için sağlık sorunları yaşama ihtimali var.

Peki, Suni Williams ve Butch Wilmore Uzaydan Dönüşte Hangi Sağlık Sorunlarını Yaşayabilirler?

Peki, Suni Williams ve Butch Wilmore Uzaydan Dönüşte Hangi Sağlık Sorunlarını Yaşayabilirler?

  • Kas ve Kemik Kaybı: Mikro yer çekimine maruz kalmak kaslarda çalışma eksiğine neden olabilir. Bu da kas atrofisine ve güçsüzlüğe yol açabilir. Bunun için ISS'de egzersiz yapsalar da uzun sürede 'kas yapıları ve kemik yoğunluklarında kayıplar söz konusu olabilir.' Araştırmalar, uzayda 6 ay geçiren 30 ila 50 yaşlarındaki astronotların güçlerinin yaklaşık yarısını kaybettiğini gösteriyor. 

  • Kilo Kaybı: Mikro yer çekiminin bir diğer etkisi ise kilo kaybı olabilir. Çünkü sinüslerindeki basınç nedeniyle maruz kaldıkları mide bulantısı, tat ve koku kaybı iştah kaybetmelerine neden olabilir.  

  • Sıvı Kayması: Düşük yer çekiminde astronotların vücutlarındaki sıvı baş aşağı asılıymış gibi hareket eder. Bu yüzden göç eden 5.6 litrelik sıvı bazı durumlarda 'şişkin yüz sendromun', 'tavuk bacaklara', 'bebek ayaklara' ve göz bozulmalarına neden olabilir. Bilişsel kayıp da risklerden biridir. 

  • Radyasyon Hasarı: ISS'de sadece bir haftada maruz kalınan radyasyon, Dünya'da bir yıllık radyasyona eşdeğerdir. Bu durum da ciddi kanser riskini ortaya çıkarır. 

  • Kalp Surunları: Kaslar ve kemikler gibi kalp de yer çekiminden etkilenir. Kan ve diğer sıvıların başa doğru kayması (sıvı kayması yaşanması), kalbin beyne kan ulaştırmak için çok fazla çalışmasına neden olur. Bu da kan hacminin, kalp ve kan damarlarının işlevinin azalmasına neden olabilir. 

  • Cilt Sorunları: Çalışmalar, ISS'de altı ay geçiren astronotların ciltlerinin tahribata uğradığını gösteriyor. Muhtemelen yer çekimi, radyasyon ve Güneş'teki patlamalar nedeniyle cilt inceliyor ve kendini onaramıyor. Bu aşamada cilt dökülmeleri de söz konusu olabilir.

Amerikalı Astronotlar Suni Williams ve Butch Wilmore Ne Kadar Sürede Sağlıklarına Kavuşabilecekler?

Amerikalı Astronotlar Suni Williams ve Butch Wilmore Ne Kadar Sürede Sağlıklarına Kavuşabilecekler?

Gördüğünüz gibi kas atrofisinden kemik yoğunluğunun azalmasına, kalp kasının küçülmesinden radyasyona maruz kalmaya bağlı risklere pek çok ihtimal var! Bu kapsamda NASA astronotları Sunita Williams ve Barry Wilmore'un muayeneleri tüm astronotlar gibi Houston'daki NASA Johnson Uzay Merkezi'nde yapılacak ve birkaç gün sürecek. 

Ancak Akciğer uzmanı ve Hava Kuvvetleri gazisi Dr. Vinay Gupta, astronotların güçlerini yeniden kazanmalarının altı hafta sürebileceğini düşünüyor. Tabii bu süreçte rehabilitasyona ihtiyaç duyacaklar. 

Astronotların muayeneleri henüz tamamlanmasa da uzman desteği ile egzersiz yaparak ve sıkı bir beslenme planına uyularak 45 gün geçirmelerinin gerekeceği tahmin ediliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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