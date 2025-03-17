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Tarihi An: Dokuz Aydır Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotları Yarın Dünya'ya Dönüyor!

Tarihi An: Dokuz Aydır Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotları Yarın Dünya'ya Dönüyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.03.2025 - 17:21

NASA'nın Butch Wilmore ve Suni Williams isimli astronotları, uzayda yaklaşık 9 ay kaldı. Fakat bu süre, planlanmış değildi. 2024 yılının Haziran ayında 8 günlük görevleri için uzaya giden astronotlar, uzay araçlarının arıza vermesinin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kaldı. 

Temmuz, Ağustos, Eylül derken yeni yılı bile uzayda karşılayan ekibin Dünya'ya gelişleri sürekli ertelendi. SpaceX, iki astronotu Dünya'ya getirecek olan uzay aracını başarıyla fırlatmayı başardı. Sonunda, astronotların Dünya'ya döneceği tarih de açıklandı.

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Dünya'ya dönüş tarihleri belli oldu!

Dünya'ya dönüş tarihleri belli oldu!

NASA'nın uzayda mahsur kalan astronotları, yarın yani 18 Mart Salı günü Dünya'ya dönecek! NASA, yaptığı açıklamada astronotların Florida açıklarına ve denize iniş yapacaklarını doğruladı. Hava koşullarının elverişli olduğu görülünce, Dünya'ya iniş saati erkene çekildi. Türkiye saati ile 18 Mart Salı günü 22.00'de iki astronot Dünya'ya inişlerini gerçekleştirecek.

NASA, yaptığı açıklamada dönüş zamanının Uzay İstasyonu'ndaki mürettebat devrine zaman tanıdığını belirtti. Ayrıca haftanın ilerleyen günlerinde olumsuz hava muhalefetleri beklendiği ve bu nedenle dönüşün daha erkene çekildiği duyuruldu. Aylardır Dünya'ya dönmeyi bekleyen Wilmore ve Williams’a NASA astronotu Nick Hague ve kozmonot  Aleksandr Gorbunov eşlik edecek. Dragon kapsülüyle Dünya'ya dönmeye hazırlanan astronotların hazırlıkları, canlı olarak yayınlanacak.

Yaklaşık 9 ay mahsur kalmışlardı.

Yaklaşık 9 ay mahsur kalmışlardı.

Dünya'ya dönüşleri büyük bir heyecanla beklenen astronotlar, 2024 yılının Haziran ayında yalnızca 8 günlük bir misyon için uzaya gitmişti. Fakat Boeing'e ait Starliner uzay aracı arızalanmış ve Dünya'ya dönüş tehlikeli bir hal almıştı. Temmuz, Ağustos derken aylar geçti ve astronotların Dünya'ya bu uzay aracı ile dönemeyecekleri anlaşıldı. 

Halihazırda ISS'te bulunan farklı bir astronot ekibi daha vardı. Ancak bu astronotların uzay aracında fazladan bir kişinin dahi gelebileceği yer yoktu. ISS'teki diğer ekip, Dünya'ya döndü. Wilmore ve Williams’ı kurtarmak için ise Dünya'dan farklı bir uzay aracı gönderilmesi gerekiyordu.

Dünya'dan 'boş' uzay aracı göndermek ise oldukça masraflı. Haliyle bir sonraki uzay misyonu için gidecek olan astronotların gidiş tarihinin beklenmesi gerekti. Haftalar ayları kovaladı ve astronotlar Temmuz'da dönecekleri uzayda 9 ay mahsur kalmış oldu.

Elon Musk ve Trump'a özel teşekkür.

Elon Musk ve Trump'a özel teşekkür.

Wilmore ve Williams’ı kurtarmak için Donald Trump harekete geçmişti. Elon Musk'a tam yetki verdiğini söylemiş ve SpaceX'te hazırlıkların tam gaz devam etmesini istemişti. Geçtiğimiz günlerde planlanan dönüş yolculuğu ertelenmiş olsa da fırlatma başarıyla gerçekleştirildi.

Aylardır tek başlarına olan iki astronot, diğer ekip arkadaşlarına kavuştu. Çektikleri videoda ise ilk olarak Elon Musk'a ardından Donald Trump'a özel teşekkürlerini ilettiler.

Umarız son dakikada bir aksilik yaşanmaz ve bu çile biter!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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