Tarihi An: Dokuz Aydır Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotları Yarın Dünya'ya Dönüyor!

Dünya'ya dönüşleri büyük bir heyecanla beklenen astronotlar, 2024 yılının Haziran ayında yalnızca 8 günlük bir misyon için uzaya gitmişti. Fakat Boeing'e ait Starliner uzay aracı arızalanmış ve Dünya'ya dönüş tehlikeli bir hal almıştı. Temmuz, Ağustos derken aylar geçti ve astronotların Dünya'ya bu uzay aracı ile dönemeyecekleri anlaşıldı.

Halihazırda ISS'te bulunan farklı bir astronot ekibi daha vardı. Ancak bu astronotların uzay aracında fazladan bir kişinin dahi gelebileceği yer yoktu. ISS'teki diğer ekip, Dünya'ya döndü. Wilmore ve Williams’ı kurtarmak için ise Dünya'dan farklı bir uzay aracı gönderilmesi gerekiyordu.

Dünya'dan 'boş' uzay aracı göndermek ise oldukça masraflı. Haliyle bir sonraki uzay misyonu için gidecek olan astronotların gidiş tarihinin beklenmesi gerekti. Haftalar ayları kovaladı ve astronotlar Temmuz'da dönecekleri uzayda 9 ay mahsur kalmış oldu.