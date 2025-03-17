Tarihi An: Dokuz Aydır Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotları Yarın Dünya'ya Dönüyor!
Tarihi An: Dokuz Aydır Uzayda Mahsur Kalan NASA Astronotları Yarın Dünya'ya Dönüyor!
NASA'nın Butch Wilmore ve Suni Williams isimli astronotları, uzayda yaklaşık 9 ay kaldı. Fakat bu süre, planlanmış değildi. 2024 yılının Haziran ayında 8 günlük görevleri için uzaya giden astronotlar, uzay araçlarının arıza vermesinin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kaldı.
Temmuz, Ağustos, Eylül derken yeni yılı bile uzayda karşılayan ekibin Dünya'ya gelişleri sürekli ertelendi. SpaceX, iki astronotu Dünya'ya getirecek olan uzay aracını başarıyla fırlatmayı başardı. Sonunda, astronotların Dünya'ya döneceği tarih de açıklandı.
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Dünya'ya dönüş tarihleri belli oldu!
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Yaklaşık 9 ay mahsur kalmışlardı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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