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Psikolog Gözünden Yaren Leylek ve Adem Amcanın İlişkilerle İlgili Öğrettiği 12 Gerçek

Psikolog Gözünden Yaren Leylek ve Adem Amcanın İlişkilerle İlgili Öğrettiği 12 Gerçek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.03.2025 - 15:45

Türkiye'nin en güzel hikayelerinden biri de Yaren Leylek ve Adem Amca dostluğu... 13 yıldır her Mart ayında Bursa Karacabey'de bulunan Eskikaraağaç köyüne gelen Yaren Leylek, balıkçı Adem Yılmaz ile belgesellere, hikayelere konu olan bir dostluğa sahip. Bu dostluk sadece ikisi arasında kalmadı tüm ülkenin nefesini tutup beklediği ana dönüştü. Yaren Leylek bu sene de dostunu bırakmadı ve 14'üncü yılında Adem Amca'nın kayığına konarak bizleri yalnız bırakmadığını gösterdi. 15 Mart Cumartesi günü yeniden gelen Yaren ülkede adeta coşku yarattı. Sosyal medya Yaren ve Adem Amca paylaşımlarıyla coştu. Hepimizin gözlerini dolduran mesajlar ve dostların buluşmasından muhakkak çok şey öğreneceğimiz açık. Aile Danışmanı Tuğba Güneş, Instagram hesabından 'Yaren Leylek ve Adem Amca'nın Bize İlişkilerle İlgili Öğrettiği 12 Etkileyici Gerçek' başlıklı bir gönderi yayımladı. 

Gelin hep birlikte Yaren Leylek ve Adem Amcanın bize öğrettiklerine bakalım 👇 

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1. Bu hikaye neden hepimizi bu kadar etkiliyor?

1. Bu hikaye neden hepimizi bu kadar etkiliyor?

Bir kavuşma tüm ülkeyi heyecanlandırabilir. Gerçek sevgi ve bağlılık sadece iki kişi arasında kalmaz, çevreyide ısıtır.

2. Bir kavuşma baharı getirebilir.

2. Bir kavuşma baharı getirebilir.

Birini sevmek, hayatın soğuk kışlarından sonra içimizi ısıtan bahar gibidir.

3. Kelimelere ihtiyaç duymadan sevmek.

3. Kelimelere ihtiyaç duymadan sevmek.

Bazı ilişkiler kelimelere ihtiyaç duymaz. Sevmek bir lisandır.

4. Gelişi beklemek.

4. Gelişi beklemek.

Sevgi birinin gelişini bekleyebilmektir. Günlerce, aylarca, belki de yıllarca…

5. Güven bir günde inşa edilmez.

5. Güven bir günde inşa edilmez.

Güven zamana yayılan bir hikayedir. Bir günde inşa edilmez ama yıllarca sürdürülebilir.

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6. Gerçek sevgi gösterişsizdir.

6. Gerçek sevgi gösterişsizdir.

Ne büyük sözler ne pahalı hediyeler… Bazen sadece “Buradayım” demek yeter.

7. Mesafeler ne kadar olursa olsun…

7. Mesafeler ne kadar olursa olsun…

Bağlılık uzaklıktan korkmaz. Uzakta olmak kopmak değildir.

8. Doğanın da aşk hikayeleri vardır.

8. Doğanın da aşk hikayeleri vardır.

Bağ kurmak sadece insana dair değildir.

9. Sadakat bir seçimdir...

9. Sadakat bir seçimdir...

Sadakat alışkanlık değil bir seçimdir. Her yıl dönüp gelmek bilinçli bağlılıktır.

10. İyi ilişkiler içten gelen istekten doğar.

10. İyi ilişkiler içten gelen istekten doğar.

İyi ilişkiler zorunluluktan değil içten gelen bir istekten doğar. Kimse Yaren’i zorlamıyor. O Adem Amca’ya kendi isteğiyle geliyor.

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11. Zamanın eskitemediği bağlar vardır.

11. Zamanın eskitemediği bağlar vardır.

14 yıl boyunca aynı hikayeyi yaşamak, güçlü bağın göstergesidir.

12. Ritüeller ilişkileri güçlendirir.

12. Ritüeller ilişkileri güçlendirir.

Her yıl buluşan bu ikili gibi ilişkilerde küçük ama anlamlı alışkanlıklar bağı güçlendirir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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