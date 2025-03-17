Psikolog Gözünden Yaren Leylek ve Adem Amcanın İlişkilerle İlgili Öğrettiği 12 Gerçek

Türkiye'nin en güzel hikayelerinden biri de Yaren Leylek ve Adem Amca dostluğu... 13 yıldır her Mart ayında Bursa Karacabey'de bulunan Eskikaraağaç köyüne gelen Yaren Leylek, balıkçı Adem Yılmaz ile belgesellere, hikayelere konu olan bir dostluğa sahip. Bu dostluk sadece ikisi arasında kalmadı tüm ülkenin nefesini tutup beklediği ana dönüştü. Yaren Leylek bu sene de dostunu bırakmadı ve 14'üncü yılında Adem Amca'nın kayığına konarak bizleri yalnız bırakmadığını gösterdi. 15 Mart Cumartesi günü yeniden gelen Yaren ülkede adeta coşku yarattı. Sosyal medya Yaren ve Adem Amca paylaşımlarıyla coştu. Hepimizin gözlerini dolduran mesajlar ve dostların buluşmasından muhakkak çok şey öğreneceğimiz açık. Aile Danışmanı Tuğba Güneş, Instagram hesabından 'Yaren Leylek ve Adem Amca'nın Bize İlişkilerle İlgili Öğrettiği 12 Etkileyici Gerçek' başlıklı bir gönderi yayımladı.

Gelin hep birlikte Yaren Leylek ve Adem Amcanın bize öğrettiklerine bakalım 👇

Kaynak