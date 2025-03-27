Meğer Pek Çok Kültürde Varmış: Neden Nazar Değmesin Diye Tahtaya Vururuz?

Modern dinlerin henüz yayılmadığı dönemlerde, pek çok farklı kültürde ağaçlar kutsal kabul ediliyordu. Bazı halklar ağaçları birer kehanet aracı gibi kullanıyor, bazıları ise ağaçların içinde ruhlar ya da tanrıların yaşadığına inanıyordu.

Özellikle antik Keltler; ormanları ve ağaçları kutsal mekanlar olarak görürken insanlar bu ağaçlara dokunarak şans diler, başlarına gelen güzel olaylar için de yine ağaca dokunarak şükranlarını sunardı. Zamanla bu ritüel, evrim geçirerek modern çağda tahtaya vurma refleksine dönüştü.