Meğer Pek Çok Kültürde Varmış: Neden Nazar Değmesin Diye Tahtaya Vururuz?
Meğer Pek Çok Kültürde Varmış: Neden Nazar Değmesin Diye Tahtaya Vururuz?
Bir işi yoluna koyduk mu hemen “Tahtaya vur!” deriz. Hatta bazılarımız iki kere tıklatmadan içi rahat etmez. Kulağını çekenler, yere tükürenler bile olur. Ama bu refleks neden bu kadar tanıdık ve evrensel? İşin içinde biraz paganlık ve biraz çocuk oyunu var. Üstelik bu gelenek yalnızca bizde değil, başka kültürlerde de varmış! Gelin derinliklerine beraber inelim...
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Tahtaya vurma geleneğinin en eski kökenlerinden biri, pagan inançlarına dayanıyor.
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Başka bir teoriye göre ise tahtaya vurmak, şansı kıskanacak kötü ruhları uzak tutmak için yapılırdı.
Bazı araştırmacılarsa tüm bu efsaneleri fazla romantik buluyor.
Peki her kültürde aynı anlama mı geliyor?
Birine iyi bir haber verdiniz, işler yolunda gidiyor, başarılarınız artıyor... Peki sıradaki refleks ne? Tabii ki tahtaya vurmak!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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