1997 yılında, bilim projesi için insanları bilimsel kelimeler ve teknik terimlerle manipüle edebilme üzerine bir deney yapmaya karar verdi. Bunun için herkesin bildiği suyu yani H2O’yu, bilimsel adıyla tanıttı: Dihidrojen Monoksit.

Ancak Zohner, bu terimi sadece basit bir şekilde açıklamakla kalmadı. Hazırladığı bilgi formunda DHMO’nun korkutucu yönlerine odaklanarak, insanları bu maddenin ne kadar tehlikeli olabileceğine ikna etmeye çalıştı.