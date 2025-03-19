14 Yaşındaki Çocuğun İnsanları Kendi İçtikleri Suyu Yasaklamaya İkna Ettiği Akılalmaz Deney!
14 Yaşındaki Çocuğun İnsanları Kendi İçtikleri Suyu Yasaklamaya İkna Ettiği Akılalmaz Deney!
1997 yılında, bir ortaokul öğrencisi, yalnızca bilimsel terimleri kullanarak insanları tamamen masum bir maddeye karşı korkutmayı başardı. Üstelik sonuç o kadar etkileyiciydi ki sınıf arkadaşlarının büyük çoğunluğu bu 'tehlikeli' maddenin yasaklanması gerektiğine inandı. Ama bilmedikleri şey, bu maddeyi zaten her gün içtikleriydi! Peki, 14 yaşındaki bir çocuk insanları nasıl böyle kolayca kandırdı ve bu deney neyin kanıtıydı? Gelin bakalım...
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Nathan Zohner, Idaho’daki Eagle Rock Ortaokulu’nda okuyan 14 yaşında bir öğrenciydi.
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Formda, DHMO’nun şu özellikleri vurgulanıyordu:
Zohner, sınıf arkadaşlarına DHMO’nun bu kadar tehlikeli olup olmadığını düşündüklerini ve yasaklanması gerekip gerekmediğini sordu.
Bu olay sadece bir ortaokul deneyinden ibaret kalmadı.
Deney; bilginin nasıl sunulduğunun, insanların onu nasıl algıladığı üzerinde büyük bir etkisi olduğunu kanıtladı.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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