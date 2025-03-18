Kumbaraların Genelde Domuz Şeklinde Tasarlanmasının Şaşırtacak Nedeni

Orta Çağ Avrupası’nda, özellikle İngiltere’de, “pygg” adı verilen turuncu renkli bir kil türü yaygın olarak kullanılıyordu. O dönemde metal oldukça pahalı olduğu için, insanlar mutfak kaplarını ve tasarruf amacıyla para biriktirdikleri kavanozları bu kilden yapıyordu.

Tarihçi Charles Panati’nin araştırmalarına göre, bu tür tasarruf kapları “pygg jar” olarak adlandırılıyordu. Ancak kavanozlar henüz domuz şeklinde değildi.