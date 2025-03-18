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Kumbaraların Genelde Domuz Şeklinde Tasarlanmasının Şaşırtacak Nedeni

Kumbaraların Genelde Domuz Şeklinde Tasarlanmasının Şaşırtacak Nedeni

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.03.2025 - 14:03

Kumbaralar, para biriktirme alışkanlığı kazandırmak için en yaygın kullanılan objelerden biri. Ancak neden genellikle domuz şeklinde olduklarını hiç merak ettiniz mi? Bu sorunun cevabı, tarih boyunca değişen diller, kültürel semboller ve ticaret yollarında saklı. Bir teoriye göre Orta Çağ İngilteresi’nde yapılan basit bir yanlış anlaşılma, bugün dünyada kullanılan domuz kumbaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Bunun yanı sıra, domuz figürü farklı kültürlerde bereket, şans ve tasarrufla da ilişkilendiriliyor. Peki, ilk domuz kumbaralar nasıl ortaya çıktı?

Kaynak 1, Kaynak 2

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Bugün “piggy bank” olarak bilinen domuz kumbaraların kökeni büyük ihtimalle tamamen tesadüfi.

Bugün “piggy bank” olarak bilinen domuz kumbaraların kökeni büyük ihtimalle tamamen tesadüfi.

Orta Çağ Avrupası’nda, özellikle İngiltere’de, “pygg” adı verilen turuncu renkli bir kil türü yaygın olarak kullanılıyordu. O dönemde metal oldukça pahalı olduğu için, insanlar mutfak kaplarını ve tasarruf amacıyla para biriktirdikleri kavanozları bu kilden yapıyordu. 

Tarihçi Charles Panati’nin araştırmalarına göre, bu tür tasarruf kapları “pygg jar” olarak adlandırılıyordu. Ancak kavanozlar henüz domuz şeklinde değildi.

Zaman içinde, İngilizcede bazı kelimelerin telaffuzu değişti ve “pygg” kelimesi “pig” (domuz) gibi okunmaya başlandı.

Zaman içinde, İngilizcede bazı kelimelerin telaffuzu değişti ve “pygg” kelimesi “pig” (domuz) gibi okunmaya başlandı.

Çömlek ustaları da kelimenin bu yeni anlamını gerçek sanarak para kavanozlarını domuz şeklinde üretmeye başladı. Böylece “pygg jar” kelimesi zamanla “piggy bank” haline geldi ve domuz şeklindeki kumbaralar yaygınlaştı. Ancak bu teori tam anlamıyla kanıtlanmış değil. Yine de dil evrimi ve etimolojik hatalar nedeniyle kumbaraların domuz şeklinde olması mümkün görünüyor.

Domuz kumbaraların yaygınlaşmasının arkasındaki tek sebep bir dil hatası değil. Farklı kültürlerde domuzlar, bolluk, bereket ve tasarrufla ilişkilendirilmiştir.

Endonezya’da vahşi domuzlar, toprak ve bereketin sembolü olarak görülüyordu.

Endonezya’da vahşi domuzlar, toprak ve bereketin sembolü olarak görülüyordu.

Burada “celeng” adı verilen kumbaralar yaygın olarak kullanılıyordu. Almanca’da “şanslı olmak” anlamına gelen bir deyim doğrudan domuzlarla ilişkili. Bir kişi, şanslı olduğunda “Schwein gehabt” yani “domuzun vardı” denir. Tabii bu o anlamda kullanılmıyor, anlamı 'şansın vardı' demek. Ayrıca “Glücksschwein” yani “şans domuzu” figürleri yaygın bir hediyedir.

İskandinav ülkelerinde de domuzlar şans ve refahın sembolü olarak kabul edilir. İrlanda’da Büyük Kıtlık döneminde domuz yetiştirmek, ailenin geçimini sağlamak için temel yöntemlerden biriydi. O dönemde domuzlara “kirayı ödeyen beyefendi” denirdi.

Bu kültürel unsurlar, domuz kumbaraların zaman içinde yaygınlaşmasını sağlayan diğer faktörler oldu.

Bu kültürel unsurlar, domuz kumbaraların zaman içinde yaygınlaşmasını sağlayan diğer faktörler oldu.

Domuz şeklindeki kumbaralar, 19. yüzyılda Avrupa’dan Amerika’ya göç eden Almanlar tarafından popüler hale getirildi. Almanya’da zaten yaygın olarak kullanılan domuz figürlü tasarruf kutuları, göçmenler aracılığıyla ABD’de de benimsenmeye başladı.

Sanayi devrimi ve seri üretim tekniklerinin gelişmesiyle birlikte, domuz kumbaralar artık çocuklara tasarruf alışkanlığı kazandırmak için üretilen en popüler finansal eğitim araçlarından biri oldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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