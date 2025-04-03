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Flört Dünyasında Karşı Tarafa Yöneltilen En İlginç 13 Soru

Flört Dünyasında Karşı Tarafa Yöneltilen En İlginç 13 Soru

Flört
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 12:50

Flört dünyasında, bazen karşınızdaki kişiyi tanımak için sorduğunuz sorular gerçekten beklenmedik yerlere gidebiliyor. Kimisi şaka olsun diye soruluyor, kimisi ise gerçekten merak edilen şeyler. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankette ise karşı tarafa sorulan sorular merak edildi. Gelen cevaplar ise bi' hayli ilginçti!

İşte detaylar...

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İlk buluşmada farklı dinamiklerle karşılaşmak mümkün. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankette de farklı veriler ortaya çıktı.

Bekarların yüzde 94'ü flört dünyasının daha dürüst olmasını isterken, yüzde 84'ü ilk buluşmadan önce ya da buluşmada direkt konuya girmeyi sosyal olarak kabul edilebilir buluyor.

Bu ankete göre, katılımcıların yüzde 92’si flört dünyasında 'yarım doğrular' ve beyaz yalanlarla karşılaştıklarını söylüyor; yüzde 34’ü ise buluşmaya gittiklerinde, karşılarındaki kişinin fotoğraflarından tamamen farklı göründüğünü fark etmiş. Lüks bir tanışma platformu tarafından yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 22’si buluşmaya gittiklerinde, karşılarındaki kişinin kendilerinden çok farklı bir jenerasyondan olduğunu öğrenmiş, yüzde 21’i ise buluştukları kişinin söylediklerinden çok daha kısa olduğunu görmüş.

Bu sebepten dolayı da insanlar karşı tarafa bazı sorular sormaya karar vermiş.

Bu sebepten dolayı da insanlar karşı tarafa bazı sorular sormaya karar vermiş.

İşte flört dünyasında sorulan en ilginç soruların yüzdelik dağılımı:

  • Hala evli misiniz? – yüzde 37

  • Son ilişkiniz neden bitti? – yüzde 35

  • Narsist özellikleriniz var mı? – yüzde 32

  • Bir gün evlenmek ister misiniz? – yüzde 27

  • Bağımlılık eğilimleriniz var mı? – yüzde 18

  • Kaç kişiyle birlikte oldunuz? – yüzde 15

  • Muhafazakar mısınız? – yüzde 12

  • İlk buluşmada hesabı öder misiniz? – yüzde 11

  • Sabah ilk uyandığınızda iyi görünür müsünüz? – yüzde 10

  • Ne kadar kazanıyorsunuz? – yüzde 9

  • Dişleriniz gerçek mi? – yüzde 8

  • Net servetiniz ne kadar? – yüzde 6

  • Şu anda banka hesabınızda ne kadar para var? – yüzde 6

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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