Bekarların yüzde 94'ü flört dünyasının daha dürüst olmasını isterken, yüzde 84'ü ilk buluşmadan önce ya da buluşmada direkt konuya girmeyi sosyal olarak kabul edilebilir buluyor.

Bu ankete göre, katılımcıların yüzde 92’si flört dünyasında 'yarım doğrular' ve beyaz yalanlarla karşılaştıklarını söylüyor; yüzde 34’ü ise buluşmaya gittiklerinde, karşılarındaki kişinin fotoğraflarından tamamen farklı göründüğünü fark etmiş. Lüks bir tanışma platformu tarafından yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 22’si buluşmaya gittiklerinde, karşılarındaki kişinin kendilerinden çok farklı bir jenerasyondan olduğunu öğrenmiş, yüzde 21’i ise buluştukları kişinin söylediklerinden çok daha kısa olduğunu görmüş.