Flört Dünyasında Karşı Tarafa Yöneltilen En İlginç 13 Soru
Flört Dünyasında Karşı Tarafa Yöneltilen En İlginç 13 Soru
Flört dünyasında, bazen karşınızdaki kişiyi tanımak için sorduğunuz sorular gerçekten beklenmedik yerlere gidebiliyor. Kimisi şaka olsun diye soruluyor, kimisi ise gerçekten merak edilen şeyler. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankette ise karşı tarafa sorulan sorular merak edildi. Gelen cevaplar ise bi' hayli ilginçti!
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İlk buluşmada farklı dinamiklerle karşılaşmak mümkün. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankette de farklı veriler ortaya çıktı.
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Bu sebepten dolayı da insanlar karşı tarafa bazı sorular sormaya karar vermiş.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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