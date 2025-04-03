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Uzmanlar Açıkladı: Yaş Farkı Olan İlişkilerde Asıl Önemli Olan Ne?

Uzmanlar Açıkladı: Yaş Farkı Olan İlişkilerde Asıl Önemli Olan Ne?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.04.2025 - 10:38

İlişkilerde yaş farkı her zaman tartışmalı konulardan biri. Kimine göre problem değilken kimine göre ise uzun vadede sıkıntı çıkarabiliyor. Ama uzmanlar, mesele yaş farkından çok, çiftlerin belli konularda anlaşabilmesi diyor. Özellikle çocuk konusu, sağlık durumu ve hayata bakış açısı gibi konuların en baştan konuşulması gerektiğini söylüyorlar. Peki yaş farkı olan bir ilişkiyi sorunsuz yürütmek mümkün mü?

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İlişkilerde yaş farkı, her zaman büyük bir tartışma konusu olmuştur.

İlişkilerde yaş farkı, her zaman büyük bir tartışma konusu olmuştur.

Ancak uzmanlara göre her şey yasal olduğu sürece ve taraflar ortak değerlere sahip olduğu konusunda hemfikirse, yaş farkı bir ilişkiye engel olmamalı.

Buna rağmen, yaş farkı olan bir ilişkiye başlamadan önce çiftlerin bazı kritik konuları mutlaka konuşması gerektiği söyleniyor. Bu konuların başında da çocuk sahibi olup olmama meselesi geliyor. Danışman Sedef Salim, aşkın kontrol edilemeyen bir şey olduğunu belirtirken, yaş farkının zamanla bazı zorlukları beraberinde getirebileceğini söylüyor. Metro'ya verdiği röportajda, özellikle nesiller arası farkın ebeveyn-çocuk ilişkisine benzer bir dinamik yaratabileceğini ve bunun sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor. Hatta önceki evliliklerden olan çocukların, yeni partnerle aynı yaşta olabileceğini ve bunun da ilişkide karmaşıklık yaratabileceğini ekliyor.

Bu yüzden, çiftlerin çocuk sahibi olma konusunu en baştan konuşmasının önemli olduğunu vurguluyor.

Bu yüzden, çiftlerin çocuk sahibi olma konusunu en baştan konuşmasının önemli olduğunu vurguluyor.

'Sizden daha büyük olan partnerinizin önceki ilişkisinden çocukları olup büyüttüğü bir dönem olabilir. Tekrar çocuk sahibi olmak konusunda nasıl hissediyor? Yaşı, bu sürece yeniden başlamaya uygun mu? Ya da yaşın doğurganlık üzerindeki etkisi ne olacak?' gibi soruların yanıtlanması gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda, sağlık konularının da yaş farkı olan ilişkilerde göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyor.

Tabii bu konular biraz hassas olabilir ama eğer ilişkide sevgi, güven, kabul ve sorumluluk duygusu varsa, yaş farkının anlamı her çift için farklı olabilir.

Psikoterapist ve yazar Toby Ingham ise, bir çift için ideal yaş farkının kesin bir formülü olmadığını belirtiyor. Eskiden kullanılan 'yaşının yarısı artı yedi' kuralının artık pek geçerli olmadığını düşünüyor. Ona göre, geçmişte çiftlerin yaşıt olması gerektiğine dair bir anlayış vardı çünkü kültürel değerler, ilgi alanları ve yaşam tarzı açısından sorun çıkabilir diye düşünülüyordu. Ancak günümüzde farklılıkları normalleştiren ve kapsayıcılığı teşvik eden bakış açısıyla, bu tür kalıpların artık eskisi kadar belirleyici olmadığı söylenebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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