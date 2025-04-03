Ancak uzmanlara göre her şey yasal olduğu sürece ve taraflar ortak değerlere sahip olduğu konusunda hemfikirse, yaş farkı bir ilişkiye engel olmamalı.

Buna rağmen, yaş farkı olan bir ilişkiye başlamadan önce çiftlerin bazı kritik konuları mutlaka konuşması gerektiği söyleniyor. Bu konuların başında da çocuk sahibi olup olmama meselesi geliyor. Danışman Sedef Salim, aşkın kontrol edilemeyen bir şey olduğunu belirtirken, yaş farkının zamanla bazı zorlukları beraberinde getirebileceğini söylüyor. Metro'ya verdiği röportajda, özellikle nesiller arası farkın ebeveyn-çocuk ilişkisine benzer bir dinamik yaratabileceğini ve bunun sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor. Hatta önceki evliliklerden olan çocukların, yeni partnerle aynı yaşta olabileceğini ve bunun da ilişkide karmaşıklık yaratabileceğini ekliyor.