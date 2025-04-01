Düşünmekten Tam Anlamıyla Kafayı Yeme Noktasına Gelen 3 Burç
Düşünmekten Tam Anlamıyla Kafayı Yeme Noktasına Gelen 3 Burç
Bazı burçlar var ki zihinleri bir an bile durmuyor! Olayları en ince ayrıntısına kadar düşünüp kendilerini gereksiz stresin içine sokabiliyorlar. Bir sözü, bir bakışı, hatta en ufak bir hareketi bile defalarca analiz edip olmadık senaryolar üretebiliyorlar. Peki, hangi burçlar düşünmekten tam anlamıyla kafayı yeme noktasına geliyor? İşte zihnini bir türlü susturamayan o üç burç!
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İkizler Burcu
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Başak Burcu
Yengeç Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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