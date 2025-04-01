Düşünmekten Tam Anlamıyla Kafayı Yeme Noktasına Gelen 3 Burç

Merkür tarafından yönetilen İkizler burcu, zekâsıyla öne çıkar. Zihinleri aktif, dikkatli ve hızlıdır. Ancak bu özellikleri bazen onların dezavantajına da dönüşebilir. Kendilerine yeterince mola vermezlerse zihinsel tükenmişlik kaçınılmaz olabilir.

Merakları bazen farkında olmadan kontrolden çıkar ve gerçekte olanla hayal edilen arasındaki çizgi bulanıklaşır, bu da kaygıya yol açabilir. Çevrelerinden kolayca etkilenip bunaldıkları için günlük tutmak, meditasyon yapmak ve zihinsel olarak rahatlamalarına yardımcı olacak aktivitelerle ilgilenmek onlar için önemlidir.