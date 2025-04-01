Doktorlar Öleceğini Söylemiş: Ameliyatla Ayrılan Siyam İkizlerinin Son Halini Paylaşan Anne İçimizi Isıttı

Liliya, hamileliğinin 11. haftasında siyam ikizlerine hamile olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı. Başlarda çok üzülüp, bebeklerini aldırmayı düşünse de sonunda bu karardan vazgeçti.

24 saat süren zorlu bir operasyonun ardından, kızları sağlıklı bir şekilde ayrıldı ve hayatları tamamen değişti. Bu süreç Liliya için hem zorlayıcı hem de mutluluk dolu bir yolculuk oldu. Gelin, o hikayeye hep birlikte bakalım...