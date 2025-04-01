Doktorlar Öleceğini Söylemiş: Ameliyatla Ayrılan Siyam İkizlerinin Son Halini Paylaşan Anne İçimizi Isıttı
Doktorlar Öleceğini Söylemiş: Ameliyatla Ayrılan Siyam İkizlerinin Son Halini Paylaşan Anne İçimizi Isıttı
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/340...
Liliya, hamileliğinin 11. haftasında siyam ikizlerine hamile olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı. Başlarda çok üzülüp, bebeklerini aldırmayı düşünse de sonunda bu karardan vazgeçti.
24 saat süren zorlu bir operasyonun ardından, kızları sağlıklı bir şekilde ayrıldı ve hayatları tamamen değişti. Bu süreç Liliya için hem zorlayıcı hem de mutluluk dolu bir yolculuk oldu. Gelin, o hikayeye hep birlikte bakalım...
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Liliya isimli bir anne, 11 haftalık hamilelik taraması sonucunda yapışık ikizlere hamile olduğunu öğrendi.
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Çift, hamileliğinin beşinci ayında doktorlar kızlarının kalp problemleri olabileceğini ve doğumdan sonra hayatta kalamama risklerinin bulunduğunu söyledi.
İkizler altı aylıkken doktorlar, büyüdükçe iç organlarının ve damarlarının daha fazla kaynaşabileceği ve ayrılmaları gerektiğini söyledi.
İkizler birkaç ameliyat ve tedavi süreci geçirmiş olsalar da oldukça sağlıklı ve mutlular.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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