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Doktorlar Öleceğini Söylemiş: Ameliyatla Ayrılan Siyam İkizlerinin Son Halini Paylaşan Anne İçimizi Isıttı

Doktorlar Öleceğini Söylemiş: Ameliyatla Ayrılan Siyam İkizlerinin Son Halini Paylaşan Anne İçimizi Isıttı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.04.2025 - 12:04

Liliya, hamileliğinin 11. haftasında siyam ikizlerine hamile olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı. Başlarda çok üzülüp, bebeklerini aldırmayı düşünse de sonunda bu karardan vazgeçti.

24 saat süren zorlu bir operasyonun ardından, kızları sağlıklı bir şekilde ayrıldı ve hayatları tamamen değişti. Bu süreç Liliya için hem zorlayıcı hem de mutluluk dolu bir yolculuk oldu. Gelin, o hikayeye hep birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/340...
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Liliya isimli bir anne, 11 haftalık hamilelik taraması sonucunda yapışık ikizlere hamile olduğunu öğrendi.

Liliya isimli bir anne, 11 haftalık hamilelik taraması sonucunda yapışık ikizlere hamile olduğunu öğrendi.

'Bebeklerimin yapışık ikizler olduğunu 11 haftalık taramamda öğrenmiştim ve hayatta kalma şanslarının düşük olduğu konusunda uyarılmıştım.' diyen anne, o süreci The Sun'a anlattı.

'Doktorlar, ayrılmanın mümkün olup olmayacağını söyleyememişti.'

'Ama kocam ve ben çocukları aldırmamaya karar verdik.'

Çift, hamileliğinin beşinci ayında doktorlar kızlarının kalp problemleri olabileceğini ve doğumdan sonra hayatta kalamama risklerinin bulunduğunu söyledi.

Çift, hamileliğinin beşinci ayında doktorlar kızlarının kalp problemleri olabileceğini ve doğumdan sonra hayatta kalamama risklerinin bulunduğunu söyledi.

Buna rağmen, o her zaman sevgisiyle odaklandı ve kızlarını kucaklamayı sabırsızlıkla bekledi.

Beşinci ayın sonunda, MRI taramaları, kızlarının ayrılabileceği konusunda umut verdi.

35. haftada sezaryen doğum için hazırlıklar yapıldı ve doğum çok zor bir şekilde gerçekleştirildi. Doğumdan hemen sonra, bebekler yoğun bakım ünitesine götürüldü. O an bebeklerin güvenli bir şekilde doğmuş olmaları Liliya'yı rahatlattı.

İkizler altı aylıkken doktorlar, büyüdükçe iç organlarının ve damarlarının daha fazla kaynaşabileceği ve ayrılmaları gerektiğini söyledi.

İkizler altı aylıkken doktorlar, büyüdükçe iç organlarının ve damarlarının daha fazla kaynaşabileceği ve ayrılmaları gerektiğini söyledi.

Ameliyat için karar verildi ve 2020 yılının Ekim ayında başarılı bir şekilde ayrıldılar. Operasyon 24 saat sürdü ve kızların başarıyla ayrıldığını öğrenince çok mutlu oldular.

İkizler birkaç ameliyat ve tedavi süreci geçirmiş olsalar da oldukça sağlıklı ve mutlular.

İkizler birkaç ameliyat ve tedavi süreci geçirmiş olsalar da oldukça sağlıklı ve mutlular.

İkizlerin beşinci doğum gününde, kardeşleriyle birlikte oynarken çok mutlu olduğunu ve onlara annelik yapmanın hayatının en büyük şansı olduğunu söylüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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