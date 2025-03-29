Boşanma Sonrası Ben Affleck'ten Jennifer Lopez İddiası: Bir Daha Jennifer Lopez Hakkında Konuşmayacak
Boşanma Sonrası Ben Affleck'ten Jennifer Lopez İddiası: Bir Daha Jennifer Lopez Hakkında Konuşmayacak
Kaynak: https://nypost.com/2025/03/28/enterta...
Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in 2024’teki beklenmedik ayrılığı sonrası ünlü oyuncu, eski eşi hakkında konuşmayı tamamen bıraktı. Affleck’e yakın kaynaklar, onun artık hayatına odaklanmak istediğini ve Lopez ile ilgili açıklama yapmayı düşünmediğini söylüyor. İşte detaylar...
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2024 yılında yollarını ayıran Ben Affleck ve Jennifer Lopez, ayrılıklarından bu yana ilginç magazin olaylarıyla gündeme geliyor.
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Affleck’e yakın bir kaynak, 28 Mart Cuma günü People’a verdiği demeçte, “Jennifer Lopez hakkında konuşmayı bıraktı” dedi.
Ben Affleck, geçtiğimiz aylarda verdiği bir demeçte de benzer şeyler söylemişti.
Fakat Jennifer Lopez için durum farklıydı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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