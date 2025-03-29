Boşanma Sonrası Ben Affleck'ten Jennifer Lopez İddiası: Bir Daha Jennifer Lopez Hakkında Konuşmayacak

Affleck o zaman verdiği demeçte, “Hayatımda hiç drama yok,” diyerek Lopez’e karşı “yalnızca saygı duyduğunu” belirtmişti.

Ayrıca, sadece iki yıl süren evliliklerinin ardından yaşanan ayrılığın ardında “hiçbir skandal” olmadığını söyledi.

Bir süre sonra ilişkiler hakkında konuşmanın sanki 'çift terapisi' havası verdiğini ima eden Affleck, bu nedenle özel hayatı hakkında konuşmak istemiyor.

Affleck ve Lopez’in 6 Ocak’ta boşanmayı resmileştirmesinden yaklaşık üç ay sonra, Affleck’in toparladığını dile getiriyor.