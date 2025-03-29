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Boşanma Sonrası Ben Affleck'ten Jennifer Lopez İddiası: Bir Daha Jennifer Lopez Hakkında Konuşmayacak

Boşanma Sonrası Ben Affleck'ten Jennifer Lopez İddiası: Bir Daha Jennifer Lopez Hakkında Konuşmayacak

Jennifer Lopez
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.03.2025 - 22:32

Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in 2024’teki beklenmedik ayrılığı sonrası ünlü oyuncu, eski eşi hakkında konuşmayı tamamen bıraktı. Affleck’e yakın kaynaklar, onun artık hayatına odaklanmak istediğini ve Lopez ile ilgili açıklama yapmayı düşünmediğini söylüyor. İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/03/28/enterta...
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2024 yılında yollarını ayıran Ben Affleck ve Jennifer Lopez, ayrılıklarından bu yana ilginç magazin olaylarıyla gündeme geliyor.

2024 yılında yollarını ayıran Ben Affleck ve Jennifer Lopez, ayrılıklarından bu yana ilginç magazin olaylarıyla gündeme geliyor.

İki taraf da birbiri hakkında farklı açıklamalar yaparken, Ben Affleck son noktayı koydu.

Affleck, Lopez hakkında konuşmayı tamamen bıraktı. Bu karar, 2024’teki beklenmedik boşanmaları hakkında sonunda sessizliğini bozmasının ardından geldi.

Affleck’e yakın bir kaynak, 28 Mart Cuma günü People’a verdiği demeçte, “Jennifer Lopez hakkında konuşmayı bıraktı” dedi.

Affleck’e yakın bir kaynak, 28 Mart Cuma günü People’a verdiği demeçte, “Jennifer Lopez hakkında konuşmayı bıraktı” dedi.

“Evliliklerinin yürümemiş olmasından gurur duymuyor. Onu incitmek istemiyor. Ama artık sadece çocuklarına ve işine odaklanmak istiyor.”

Affleck, sadece işiyle meşgul olduğunda iyi hissediyormuş.

Ben Affleck, geçtiğimiz aylarda verdiği bir demeçte de benzer şeyler söylemişti.

Ben Affleck, geçtiğimiz aylarda verdiği bir demeçte de benzer şeyler söylemişti.

Affleck o zaman verdiği demeçte, “Hayatımda hiç drama yok,” diyerek Lopez’e karşı “yalnızca saygı duyduğunu” belirtmişti.

Ayrıca, sadece iki yıl süren evliliklerinin ardından yaşanan ayrılığın ardında “hiçbir skandal” olmadığını söyledi.

Bir süre sonra ilişkiler hakkında konuşmanın sanki 'çift terapisi' havası verdiğini ima eden Affleck, bu nedenle özel hayatı hakkında konuşmak istemiyor.

Affleck ve Lopez’in 6 Ocak’ta boşanmayı resmileştirmesinden yaklaşık üç ay sonra, Affleck’in toparladığını dile getiriyor.

Fakat Jennifer Lopez için durum farklıydı.

Fakat Jennifer Lopez için durum farklıydı.

Ayrılığın kendisini neredeyse tamamen yıktığını itiraf etse de, evlilik ve ardından gelen boşanma konusunda hiçbir pişmanlığı olmadığını dile getirmişti.

“Şu an kimseyi aramıyorum” diye de eklemişti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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