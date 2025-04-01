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Gazeteci Talat Atilla Açıkladı: Erdal Beşikçioğlu’nun Oynadığı Dizi İçin Babasının Mezar Taşı Değiştirilmiş

Gazeteci Talat Atilla Açıkladı: Erdal Beşikçioğlu’nun Oynadığı Dizi İçin Babasının Mezar Taşı Değiştirilmiş

Ankara Erdal Beşikçioğlu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.04.2025 - 10:04

Gazeteci Talat Atilla (@TalatAtilla), bayramda babasının mezarını ziyaret ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Mezar taşında babasının adı yerine bambaşka bir isim yazdığını görünce ABB ile iletişime geçti.

İlk başta bir yanlışlık olduğunu düşündü ama işin aslı çok daha farklıydı. Konuyu araştırınca mezar taşının bir dizi çekimi için değiştirildiğini öğrendi. Üstelik bu değişikliğin Etimesgut Belediye Başkanı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı bir film ekibi tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

O an yaşadıklarını ve sürecin detaylarını X hesabından paylaştı.

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Talat Atilla isimli bir gazeteci, X hesabından geçtiğimiz günlerde karşılaştığı durumu anlattı.

Talat Atilla isimli bir gazeteci, X hesabından geçtiğimiz günlerde karşılaştığı durumu anlattı.

Bayram ziyaretinde babasının mezarına giden Atilla, mezar taşında başka birinin adının yazdığını gördü. İlk başlarda babasının mezarının üstüne bir kişinin daha defnedildiğini düşünse de durum çok daha farklıydı.

Önce Mansur Yavaş'ı aradı, yanıt alamayınca araştırıp gerçeğe ulaştı.

'Araştırmalarım sonucunda 16/02/2025 tarihinde Etimesgut Belediye Başkanı ve kamuoyunda Behzat Ç. dizisiyle tanınan Erdal Besikcioğlu'nun babamın kabrinde film çektiğini ve kabir taşındaki değişikliği kendisi ve film ekibinin yaptığını öğrendim. Bu bilgiyi Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de teyit ettiler.'

Mezarın çekim platosuna dönüştürüleceğinden haberdar olmadığını dile getiren Atilla, gönderinin devamında şunları söyledi:

Mezarın çekim platosuna dönüştürüleceğinden haberdar olmadığını dile getiren Atilla, gönderinin devamında şunları söyledi:

'1) Babamın kabrinin çekim platosu yapılacağına, kabir taşına başka bir ismin yazılacağına dair bana hiç bir bilgilendirmede bulunulmadı.

Bulunulsa da asla kabul etmezdim zaten.

2) Babamın kabrini film platosuna çeviren, kabir taşına başka bir ismi yazan Erdal Besikcioğlu'na bu izni kim, neden verdi? Ya da resmi kurumlardan izinsiz mi çekti bilmiyorum.

3) Olayın üzerinden bu kadar vakit geçmesine rağmen ilgililerden hiç değilse bir özür, bir 'yanlış yapmışız' kelimesi dahi çıkmaması başkalarının kutsallarına duydukları saygı hakkında yeterince fikir veriyor.

4) Vicdani meşru hukukumu her platformda göstereceğim gibi bayram sonrası tüm ilgililer hakkında hukuki süreci başlatacağım.

5) Sadece haberlerimle gündeme gelmekten hoşlandığım için TV ve gazeteci meslektaşlarımın röportaj taleplerine olumsuz yanıt veriyorum.

Lütfen kusuruma bakmasınlar, bundan sonrası hukuki olarak yürüyecek.

Sosyal medyada bu olayın geyiğini yapan, ya da bana karşı yakışsız ifadelerde bulunanlara da inşallah siz böyle bir durumla karşılaşmazsınız temennisinde bulunuyorum.

6) En asgari vicdan bile bir mevtaya, mevtanın geride kalanlarına saygı duymalı. Yakından tanıyanlar bilirler ki bu satırların yazarı hayatı boyunca hiç bir insanı dini- dili- mezhebi ya da siyasi görüşünden dolayı yargılamamıştır.

Herkesin inancı kendine diye düşünen, inançlı sade bir müslümanım.

Şartların elverdiği kadar tarafsız olma gayretinde olan bir gazeteciyim ama her şeyden önce bir insanım.

Bana ters gelse dahi başkasının kutsalını incitmem ama kutsalıma da asla dokunturtmam.

Saygılarımla...'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Ahmet Orkun

Adam haklı.

Osman

televizyon kanalından gelen parayı beğenmeyip dizi sini ücretli internet platformunda yayınlatan adamlardan ne bekliyorsunuz

Art Ankara

Ne alakası var, TV kanalları sadece iki saat süren başrolün CEO ya da mafya olduğu bakışmalı dandik diziler çektiği yeni hiç bir şeye yanaşmadıkları ve RTÜK ... Devamını Gör

LezzetliÇipetpet

Dizi setindeki aptal bir yöneticinin suçudur, Erdal Beşikçioğlunun haberi bile yoktur. Bunu yapan tam bir geri zekalıymış