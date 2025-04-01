Gazeteci Talat Atilla Açıkladı: Erdal Beşikçioğlu’nun Oynadığı Dizi İçin Babasının Mezar Taşı Değiştirilmiş
Gazeteci Talat Atilla Açıkladı: Erdal Beşikçioğlu’nun Oynadığı Dizi İçin Babasının Mezar Taşı Değiştirilmiş
Gazeteci Talat Atilla (@TalatAtilla), bayramda babasının mezarını ziyaret ettiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Mezar taşında babasının adı yerine bambaşka bir isim yazdığını görünce ABB ile iletişime geçti.
İlk başta bir yanlışlık olduğunu düşündü ama işin aslı çok daha farklıydı. Konuyu araştırınca mezar taşının bir dizi çekimi için değiştirildiğini öğrendi. Üstelik bu değişikliğin Etimesgut Belediye Başkanı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı bir film ekibi tarafından yapıldığı ortaya çıktı.
O an yaşadıklarını ve sürecin detaylarını X hesabından paylaştı.
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Talat Atilla isimli bir gazeteci, X hesabından geçtiğimiz günlerde karşılaştığı durumu anlattı.
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Mezarın çekim platosuna dönüştürüleceğinden haberdar olmadığını dile getiren Atilla, gönderinin devamında şunları söyledi:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Adam haklı.
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Ne alakası var, TV kanalları sadece iki saat süren başrolün CEO ya da mafya olduğu bakışmalı dandik diziler çektiği yeni hiç bir şeye yanaşmadıkları ve RTÜK ... Devamını Gör
Dizi setindeki aptal bir yöneticinin suçudur, Erdal Beşikçioğlunun haberi bile yoktur. Bunu yapan tam bir geri zekalıymış