Mısır Üzerinden Ülkemize Yoğun Çöl Tozu: "Evini Havalandırmak İçin Cam Açma!"

Önümüzdeki üç gün boyunca yurdumuzun birçok kesiminde etkili olması beklenen çöl tozu, hayatı olumsuz etkileyebilir. Hava Forum, bu konuda üst üste uyarılarda bulunarak 'Evi havalandırmak için cam açma! Araba yıkama, cam silme!' paylaşımında bulundu. İlgili paylaşımda ayrıca havanın hem tozlu olacağı hem de ara ara çamur yağacağı aktarıldı.

Meteroloji'den yapılan uyarılarda ise özellikle kuvvetli yağışlara dikkat çekildi. Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, ancak bazı bölgelerimizde kuvvetli yağışların görüleceği aktarıldı.