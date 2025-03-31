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Mısır Üzerinden Ülkemize Yoğun Çöl Tozu: "Evini Havalandırmak İçin Cam Açma!"

Mısır Üzerinden Ülkemize Yoğun Çöl Tozu: "Evini Havalandırmak İçin Cam Açma!"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.03.2025 - 20:08

Ramazan Bayramı'nda havanın nasıl olacağı merak konusu olmuştu. Bayram tatilinin çoğunluğunda, ülkemizin yağışlı havanın etkisi altında olacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde etkili olan toz taşınımı ise yeniden gündemimize geldi. Hava Forum, bu kez Mısır üzerinden ülkemize yoğun çöl tozunun geleceğini açıkladı. Meteoroloji ve Hava Forum'dan üst üste uyarılar geldi.

Kaynak: Hava Forum

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1 Nisan Salı günü ülkemize yoğun çöl tozu gelecek.

1 Nisan Salı günü ülkemize yoğun çöl tozu gelecek.

Türkiye, geçtiğimiz günlerde Mali'den İstanbul'a doğru gelen çöl tozunun etkisi altında kalmıştı. Meteorolojinin aktardığına göre Batı Afrika ülkesi Mali'den Türkiye'ye yoğun çöl tozu girmiş ve özellikle yağışlı bölgelerde ç'amur yağışı' görülmüştü. Türkiye, ikinci kez toz taşınımı etkisinde kalacak.

Meteoroloji'nin aktardığına göre, 'Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında' yer yer toz taşınımı bekleniyor. Hava Forum ise toz taşınımı konusunda üst üste uyarılarda bulundu.

Çöl tozu taşınımından hangi illerimiz etkilenecek?

Çöl tozu taşınımından hangi illerimiz etkilenecek?

Meteorolojinin aktardığına göre özellikle 'Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında' toz taşınımı etkisini gösterecek. Hava Forum'un uyarılarına göre ise Mısır'dan gelecek olan çöl tozu, Pazartesi gecesinden itibaren etkili olacak. Çöl tozu, Salı, Çarşamba ve Perşembe günü etkisini sürdürecek.

"Evi havalandırmak için cam açma, araba yıkama!"

"Evi havalandırmak için cam açma, araba yıkama!"

Önümüzdeki üç gün boyunca yurdumuzun birçok kesiminde etkili olması beklenen çöl tozu, hayatı olumsuz etkileyebilir. Hava Forum, bu konuda üst üste uyarılarda bulunarak 'Evi havalandırmak için cam açma! Araba yıkama, cam silme!' paylaşımında bulundu. İlgili paylaşımda ayrıca havanın hem tozlu olacağı hem de ara ara çamur yağacağı aktarıldı.

Meteroloji'den yapılan uyarılarda ise özellikle kuvvetli yağışlara dikkat çekildi. Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, ancak bazı bölgelerimizde kuvvetli yağışların görüleceği aktarıldı.

İlgili paylaşım;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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