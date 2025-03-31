Mısır Üzerinden Ülkemize Yoğun Çöl Tozu: "Evini Havalandırmak İçin Cam Açma!"
Mısır Üzerinden Ülkemize Yoğun Çöl Tozu: "Evini Havalandırmak İçin Cam Açma!"
Ramazan Bayramı'nda havanın nasıl olacağı merak konusu olmuştu. Bayram tatilinin çoğunluğunda, ülkemizin yağışlı havanın etkisi altında olacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde etkili olan toz taşınımı ise yeniden gündemimize geldi. Hava Forum, bu kez Mısır üzerinden ülkemize yoğun çöl tozunun geleceğini açıkladı. Meteoroloji ve Hava Forum'dan üst üste uyarılar geldi.
Kaynak: Hava Forum
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 Nisan Salı günü ülkemize yoğun çöl tozu gelecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çöl tozu taşınımından hangi illerimiz etkilenecek?
"Evi havalandırmak için cam açma, araba yıkama!"
İlgili paylaşım;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın