İhraç Edilen Ebru Eroğlu TSK'ya Geri Dönüş Davası Açtı
İhraç Edilen Ebru Eroğlu TSK'ya Geri Dönüş Davası Açtı
30 Ağustos 2024'te mezuniyet töreninde arkadaşlarıyla kılıç çatarak Subaylık Andı okuyan Ebru Eroğlu ve beraberindekiler hükümetin tepkisiyle karşılaşmış, Eroğlu ve beraberindeki diğer dört teğmen Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. TELE1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre Eroğlu ve ihraç edilen teğmenler geri dönüş için hukuki yolları deniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında TSK'dan ihraç edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teğmenler Serhat Dündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş da TSK’ya daha önce dönüş için dava açmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın