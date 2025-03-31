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İhraç Edilen Ebru Eroğlu TSK'ya Geri Dönüş Davası Açtı

İhraç Edilen Ebru Eroğlu TSK'ya Geri Dönüş Davası Açtı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.03.2025 - 17:40

30 Ağustos 2024'te mezuniyet töreninde arkadaşlarıyla kılıç çatarak Subaylık Andı okuyan Ebru Eroğlu ve beraberindekiler hükümetin tepkisiyle karşılaşmış, Eroğlu ve beraberindeki diğer dört teğmen Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. TELE1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre Eroğlu ve ihraç edilen teğmenler geri dönüş için hukuki yolları deniyor.

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Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında TSK'dan ihraç edilmişti.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında TSK'dan ihraç edilmişti.

Ebru Eroğlu ile İzzet Talip Akarsu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali için Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Teğmenler Serhat Dündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş da TSK’ya daha önce dönüş için dava açmıştı.

Teğmenler Serhat Dündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş da TSK’ya daha önce dönüş için dava açmıştı.

Ankara İdare Mahkemesi’ne açılan davada kararın iptali istendi. Törende yapılanlarda bir disiplinsizlik olmadığı vurgulandı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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