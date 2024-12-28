İhracı İstenen Teğmen Ebru Eroğlu'nun Savunması Ortaya Çıktı: "Atatürk'ün İzinden Giden Subaylarız!"

'O gün tören sonrası Tabur Komutanımız tarafından Okul Komutanımız ve yukarıda belirtilen kişilerin bulunduğu ortama çağrıldım. Hem Okul Komutanı hem Dekan bana ‘Neden yaptınız, amacınız neydi ‘tarzında sorular sordular. Ben de ‘Bir amamızın olmadığını’ söyledim. Olayların üzerinden, hatırladığım kadarıyla, 4-5 gün geçmesine müteakip bu yapılan konuşmanın ve kendi cevabımın haberlerde yer aldığımı gördüm. Olayın üzerinden belli bir zaman geçmesine rağmen bu konuşmanın yeniden haberlerde yayımlanmasını, mantıklı bulmuyorum. Bu konuşmaları hiçbir şekilde ben kendim bir haber sayfasına vermedim. Zaten böyle bir girişimin süreç boyunca bana zarar vereceğinin farkındaydım.'

“Beni beş yıl yetiştiren kuruma hiçbir zaman ihanet edecek değilim. Hiçbir zaman kimseyle irtibata geçmedim, geçmeyeceğim de. Kimsenin bu olaydan zarar görmesini istemem. Bu konuda devamlı olarak olayın arkasında birilerinin olacağını ima etmek, bu konuda sorular sormak beni üzüyor. Biz vatanını milletini seven, olması gerektiği gibi Atatürk'ün izinden yürüyen ve harbiyeli ruhu taşıyan subaylarız. Başka nasıl olabilirdik ki? Bunun arkasında herhangi birini aramak, bir organizasyon olduğunu düşünmek, bizim gibi iyi yetişmiş, aydın, ülkenin geleceği hakkında güzel fikirleri olan ve mesleğe gururla başlayan başarılı subayları üzmektedir. Süreç sonunda herhangi bir arkadaşıma zarar gelirse ben kesinlikle o grubun dışında olmak istemiyorum.”