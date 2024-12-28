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İhracı İstenen Teğmen Ebru Eroğlu'nun Savunması Ortaya Çıktı: "Atatürk'ün İzinden Giden Subaylarız!"

İhracı İstenen Teğmen Ebru Eroğlu'nun Savunması Ortaya Çıktı: "Atatürk'ün İzinden Giden Subaylarız!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.12.2024 - 20:10

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’nun önderliğinde edilen yemin gündem olmuştu. Mezuniyet töreninde kılıçlarını havaya kaldırarak öğrencilerin hep bir ağızdan 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demesi dikkat çekmişti. İhraç istemiyle YDK’ya sevk edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun savunması ortaya çıktı. Savunmasını kamuoyuna Tele1'den Ersin Eroğlu duyurdu. Teğmen Eroğlu savunmasında, “Atatürk’ün izinden yürüyen ve harbiyeli ruhu taşıyan subaylarız. Başka nasıl olabilirdik ki? Süreç sonunda arkadaşlarıma zarar gelecekse dışında kalmak istemem” dedi.

Kaynak: https://www.tele1.com.tr/tegmen-ebru-...
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Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve kılıç çatarak yemin eden 5 teğmen hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Bu teğmenler, ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve kılıç çatarak yemin eden 5 teğmen hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Bu teğmenler, ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Törenin ardından kılıç çatma görüntüleriyle Türkiye’nin gündemine gelen dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı.

Törenin ardından kılıç çatma görüntüleriyle Türkiye’nin gündemine gelen dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı.

Eroğlu, savunmasında kendisini 5 yıl boyunca eğiten kuruma asla ihanet etmeyecek bir subay olduğunu vurguladı.

Eroğlu, savunmasında kendisini 5 yıl boyunca eğiten kuruma asla ihanet etmeyecek bir subay olduğunu vurguladı.

“Biz, Atatürk'ün izinden yürüyen ve harbiyeli ruhunu taşıyan subaylarız. Farklı bir şekilde hareket etmemiz mümkün müydü? Bu olayda bir organizasyon ya da başka bir etki aramak, bizim gibi ülkesine bağlı, iyi yetişmiş ve mesleğine tutkuyla bağlı genç subayları derinden yaralıyor” diyen Eroğlu, süreçten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

“Biz, Atatürk'ün izinden yürüyen ve harbiyeli ruhunu taşıyan subaylarız. Farklı bir şekilde hareket etmemiz mümkün müydü? Bu olayda bir organizasyon ya da başka bir etki aramak, bizim gibi ülkesine bağlı, iyi yetişmiş ve mesleğine tutkuyla bağlı genç subayları derinden yaralıyor” diyen Eroğlu, süreçten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ayrıca, “Bu süreç sonunda herhangi bir arkadaşıma zarar gelirse, o grubun dışında kalmayı asla istemem” diyerek arkadaşlarına destek mesajı verdi.

Ayrıca, “Bu süreç sonunda herhangi bir arkadaşıma zarar gelirse, o grubun dışında kalmayı asla istemem” diyerek arkadaşlarına destek mesajı verdi.
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Ebru Eroğlu’nun savunmasının tamamı şöyle:

Ebru Eroğlu’nun savunmasının tamamı şöyle:

TSK'da gelenek haline gelen kılıç çatmak için devre arkadaşlarımın toplandığını gördüm. Bu esnada ailemle mezuniyetimi kutlarken oraya koşanlarla beraber ben de bu gurur verici ana katılmak istedim. Koşarak arkadaşlarımın arasına geldim. Öncelikle ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz’ diye birçok defa bağırdık, daha sonra devamında gelenek haline geldiği üzere kılıçlarımızı çattık, o anın verdiği heyecan ve gururla devre birincisi olarak resmi tören bittiği için ailelerimizin de bulunduğu sahanın içinde ve çevremizde olduğu halde en son 2022 yılında okunan subay andını ben söyleyip devre arkadaşlarım tekrar ederek okuduk. Bize verilen emir söz konusu andın resmi törende okunmamasına yönelikti ve ben de bu emri yerine getirdim. Tören sonrası ailelerle mezuniyetimizi kutlarken kendiliğinden, aniden gelişen ve plansız bir şekilde heyecan ve mutluluk ile orada bulunan devre arkadaşlarımla yaptığımız bir kutlamadan başka bir şey değildir. 2023 yılında da 3'üncü sınıf harbiyeli olarak görevli olduğum diploma ve mezuniyet töreninde resmi, safhanın bitme protokolün ayrılmasından sonra mezun olan Teğmenlerin çatarak ‘Atatürk Gençleriyiz' marşını okuduklarına şahit oldum. O dönem bu olay sosyal medyada yer almadığı için çok fazla gündem olmadı. Ben de kılıç çatıma olayının yasak olmayacağını değerlendirdim. Devre birincisi olduğum için bu andı okudum.'

Ebru Eroğlu’na sosyal medya hesabından yaptığı “Yaşa Varol Harbiye” mesajı sorulduğunda ise şunları söyledi:

Ebru Eroğlu’na sosyal medya hesabından yaptığı “Yaşa Varol Harbiye” mesajı sorulduğunda ise şunları söyledi:

'Ben bu mesaj Dekan Yardımcısı Arif Sarı'nın söylemi ile yayımladım. Harp Okulu'ndan yeni mezun olmuşken böyle durumla karşı karşıya kalmak beni endişelendirmişti. Olayın taze olması sebebiyle bu paylaşımı olayları yatıştıracağı düşüncesine kapıldım. Olayın daha fazla büyümemesi için bu paylaşımı yaptım. Sadece Arif Sarı’nın görebileceği şekilde paylaştım. Ardından başkasının sözüyle hareket etmenin bana yakışmayacağı düşüncesiyle paylaşımı hemen sildim. Zaten sonrasında yaşanan gelişmelerde bu paylaşımın hiçbir şekilde çözüm olmadığını gördüm.”

Kara Harp Okulu komutanlarının kendilerine tören sonrası “Neden yaptınız, amacınız neydi?” diye sorduğunu kaydeden Ebru Eroğlu sınıf okulunda yaptığı savunmayı şöyle noktaladı:

Kara Harp Okulu komutanlarının kendilerine tören sonrası “Neden yaptınız, amacınız neydi?” diye sorduğunu kaydeden Ebru Eroğlu sınıf okulunda yaptığı savunmayı şöyle noktaladı:

'O gün tören sonrası Tabur Komutanımız tarafından Okul Komutanımız ve yukarıda belirtilen kişilerin bulunduğu ortama çağrıldım. Hem Okul Komutanı hem Dekan bana ‘Neden yaptınız, amacınız neydi ‘tarzında sorular sordular. Ben de ‘Bir amamızın olmadığını’ söyledim. Olayların üzerinden, hatırladığım kadarıyla, 4-5 gün geçmesine müteakip bu yapılan konuşmanın ve kendi cevabımın haberlerde yer aldığımı gördüm. Olayın üzerinden belli bir zaman geçmesine rağmen bu konuşmanın yeniden haberlerde yayımlanmasını, mantıklı bulmuyorum. Bu konuşmaları hiçbir şekilde ben kendim bir haber sayfasına vermedim. Zaten böyle bir girişimin süreç boyunca bana zarar vereceğinin farkındaydım.' 

“Beni beş yıl yetiştiren kuruma hiçbir zaman ihanet edecek değilim. Hiçbir zaman kimseyle irtibata geçmedim, geçmeyeceğim de. Kimsenin bu olaydan zarar görmesini istemem. Bu konuda devamlı olarak olayın arkasında birilerinin olacağını ima etmek, bu konuda sorular sormak beni üzüyor. Biz vatanını milletini seven, olması gerektiği gibi Atatürk'ün izinden yürüyen ve harbiyeli ruhu taşıyan subaylarız. Başka nasıl olabilirdik ki? Bunun arkasında herhangi birini aramak, bir organizasyon olduğunu düşünmek, bizim gibi iyi yetişmiş, aydın, ülkenin geleceği hakkında güzel fikirleri olan ve mesleğe gururla başlayan başarılı subayları üzmektedir. Süreç sonunda herhangi bir arkadaşıma zarar gelirse ben kesinlikle o grubun dışında olmak istemiyorum.”

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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