İhracı İstenen Teğmen Ebru Eroğlu'nun Savunması Ortaya Çıktı: "Atatürk'ün İzinden Giden Subaylarız!"
İhracı İstenen Teğmen Ebru Eroğlu'nun Savunması Ortaya Çıktı: "Atatürk'ün İzinden Giden Subaylarız!"
Kaynak: https://www.tele1.com.tr/tegmen-ebru-...
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’nun önderliğinde edilen yemin gündem olmuştu. Mezuniyet töreninde kılıçlarını havaya kaldırarak öğrencilerin hep bir ağızdan 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demesi dikkat çekmişti. İhraç istemiyle YDK’ya sevk edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun savunması ortaya çıktı. Savunmasını kamuoyuna Tele1'den Ersin Eroğlu duyurdu. Teğmen Eroğlu savunmasında, “Atatürk’ün izinden yürüyen ve harbiyeli ruhu taşıyan subaylarız. Başka nasıl olabilirdik ki? Süreç sonunda arkadaşlarıma zarar gelecekse dışında kalmak istemem” dedi.
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Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos mezuniyet töreninde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve kılıç çatarak yemin eden 5 teğmen hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Bu teğmenler, ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.
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Törenin ardından kılıç çatma görüntüleriyle Türkiye’nin gündemine gelen dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı.
Eroğlu, savunmasında kendisini 5 yıl boyunca eğiten kuruma asla ihanet etmeyecek bir subay olduğunu vurguladı.
“Biz, Atatürk'ün izinden yürüyen ve harbiyeli ruhunu taşıyan subaylarız. Farklı bir şekilde hareket etmemiz mümkün müydü? Bu olayda bir organizasyon ya da başka bir etki aramak, bizim gibi ülkesine bağlı, iyi yetişmiş ve mesleğine tutkuyla bağlı genç subayları derinden yaralıyor” diyen Eroğlu, süreçten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Ayrıca, “Bu süreç sonunda herhangi bir arkadaşıma zarar gelirse, o grubun dışında kalmayı asla istemem” diyerek arkadaşlarına destek mesajı verdi.
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Ebru Eroğlu’nun savunmasının tamamı şöyle:
Ebru Eroğlu’na sosyal medya hesabından yaptığı “Yaşa Varol Harbiye” mesajı sorulduğunda ise şunları söyledi:
Kara Harp Okulu komutanlarının kendilerine tören sonrası “Neden yaptınız, amacınız neydi?” diye sorduğunu kaydeden Ebru Eroğlu sınıf okulunda yaptığı savunmayı şöyle noktaladı:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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