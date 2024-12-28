2024 için Korkutan Tahmin Gerçek Oldu: Kayıtlara Geçen En Sıcak Yılı Yaşadık!
2024 için Korkutan Tahmin Gerçek Oldu: Kayıtlara Geçen En Sıcak Yılı Yaşadık!
Kaynak: https://www.iklimhaber.org/2024un-kay...
2024 yılına girerken iklim krizi etkilerinin ciddi oranda hissedileceği uzmanlarca aktarılmıştı. Hatta yıl başında tahminler 'En sıcak yılı' yaşayacağımız doğrultusundaydı. Öyle de oldu! Kasım ayı, tarihin en sıcak ikinci kasımı olarak kaydedilirken, yıl genelindeki sıcaklık artışları, gezegenimizin sınırlarını zorladığını gösteriyor. 2024 bir geçiş senesiyse, 2025'te neler olabileceğinden korkuyoruz!
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2024 yılı başlangıcında uzmanlar iklim krizinin etkilerini hissedeceğimiz bir sene olcağı konusunda hepimizi uyarmıştı.
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Yıl sonu verileri ortaya çıktı. Korkulan oldu: 2024 kayıtlara geçen en sıcak yıl olarak tarihe geçti.
Avrupa Birliği'ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, Kasım 2024, tarihin en sıcak ikinci kasımı olarak kaydedildi.
Ocak ile Kasım 2024 arasındaki dönem ise 1991-2020 ortalamasının 0,72 derece üstünde seyrederek rekor kırdı. Bu rakamlar, 2024’ün aynı dönemde 2023’ten 0,14 derece daha sıcak geçtiğini ve kayıtlardaki en sıcak yıl olduğunu gösteriyor.
Sanayi öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklıklar Kasım ayında 1,62 derece artarak, son 17 ayın 16’sında bu eşik seviyesinin üzerine çıktığını ortaya koydu.
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Copernicus Direktör Yardımcısı Samantha Burgess, “Bu verilere dayanarak 2024’ün 1,5 derece sınırının aşıldığı ilk takvim yılı ve tarihteki en sıcak yıl olacağını artık kesin olarak söyleyebiliriz” demişti.
2024, deniz yüzeyi sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığı, buzulların hızla eridiği ve aşırı hava olaylarının sıklaştığı bir yıl olarak tarihe geçti.
BM Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından hazırlanan rapor ise dünyanın, sanayi öncesi döneme göre 1,3 derece daha sıcak hale geldiğini ve tehlikeli bir ısınma trendinde olduğunu bir kez daha teyit etti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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