2024 için Korkutan Tahmin Gerçek Oldu: Kayıtlara Geçen En Sıcak Yılı Yaşadık!

2024 yılına girerken iklim krizi etkilerinin ciddi oranda hissedileceği uzmanlarca aktarılmıştı. Hatta yıl başında tahminler 'En sıcak yılı' yaşayacağımız doğrultusundaydı. Öyle de oldu! Kasım ayı, tarihin en sıcak ikinci kasımı olarak kaydedilirken, yıl genelindeki sıcaklık artışları, gezegenimizin sınırlarını zorladığını gösteriyor. 2024 bir geçiş senesiyse, 2025'te neler olabileceğinden korkuyoruz!