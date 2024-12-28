İki Hafta Okyanusun Dibinde Yaşayan Adam Karşılaştığı En Korkutucu Şeyi Anlattı: 'İnek Büyüklüğündeydi!'

Siz hiç okyanusun 60 metre derinliğinde, mutlak karanlıkta bir çift devasa gözle karşı karşıya kaldınız mı? NASA astronotu Garrett Reisman bu soruya 'evet' diyebilecek nadir insanlardan biri. Reisman, sualtında geçirdiği iki haftayı ve gece karanlığında karşılaştığı devasa bir yaratığı anlattı.