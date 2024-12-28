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İki Hafta Okyanusun Dibinde Yaşayan Adam Karşılaştığı En Korkutucu Şeyi Anlattı: 'İnek Büyüklüğündeydi!'

İki Hafta Okyanusun Dibinde Yaşayan Adam Karşılaştığı En Korkutucu Şeyi Anlattı: 'İnek Büyüklüğündeydi!'

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.12.2024 - 14:54

Siz hiç okyanusun 60 metre derinliğinde, mutlak karanlıkta bir çift devasa gözle karşı karşıya kaldınız mı? NASA astronotu Garrett Reisman bu soruya 'evet' diyebilecek nadir insanlardan biri. Reisman, sualtında geçirdiği iki haftayı ve gece karanlığında karşılaştığı devasa bir yaratığı anlattı.

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Garrett Reisman, NASA'daki kariyerinin ardından kendisini okyanusun 60 metre derinliğinde, deniz yatağında bir yaşam deneyiminin içinde buldu. Florida Key Largo açıklarında, denizaltı benzeri bir üste iki hafta geçirdi.

Garrett Reisman, NASA'daki kariyerinin ardından kendisini okyanusun 60 metre derinliğinde, deniz yatağında bir yaşam deneyiminin içinde buldu. Florida Key Largo açıklarında, denizaltı benzeri bir üste iki hafta geçirdi.

Bilimsel araştırmalar için bu zorlu görevi üstlenen Reisman, okyanusun dibinde gündelik hayatını sürdürmeye çalışırken birçok sıra dışı durumla karşılaştı. Ancak yaşadığı bir deneyim, onun için unutulmazdı.

Bilimsel araştırmalar için bu zorlu görevi üstlenen Reisman, okyanusun dibinde gündelik hayatını sürdürmeye çalışırken birçok sıra dışı durumla karşılaştı. Ancak yaşadığı bir deneyim, onun için unutulmazdı.

Garrett Reisman, The Joe Rogan Experience podcast'inde sualtındaki en korkutucu anını anlattı. Tuvalet ihtiyacını gidermek için gece yarısı sualtı üssünden çıkması gerektiğini belirtti.

Garrett Reisman, The Joe Rogan Experience podcast'inde sualtındaki en korkutucu anını anlattı. Tuvalet ihtiyacını gidermek için gece yarısı sualtı üssünden çıkması gerektiğini belirtti.

"Gece suya girdiğiniz anda, orası balıklar için bir ziyafet sofrası gibi oluyor." diyen Reisman, gece tuvalet ziyaretlerinin adeta bir avlanma sinyali gibi algılandığını aktardı.

"Gece suya girdiğiniz anda, orası balıklar için bir ziyafet sofrası gibi oluyor." diyen Reisman, gece tuvalet ziyaretlerinin adeta bir avlanma sinyali gibi algılandığını aktardı.

Tam da böyle bir gecede, okyanusun zifiri karanlığında, suyun yüzeyinde yankılanan dalga sesleri eşliğinde, aşağıya doğru baktığında sonsuz bir siyah boşluk gördüğünü anlattı.

Tam da böyle bir gecede, okyanusun zifiri karanlığında, suyun yüzeyinde yankılanan dalga sesleri eşliğinde, aşağıya doğru baktığında sonsuz bir siyah boşluk gördüğünü anlattı.
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Reisman, nefesini tutup karanlığın içine dalarak elindeki feneri aşağıya doğru tuttuğunda hayatının en korkutucu anını yaşadı:

Reisman, nefesini tutup karanlığın içine dalarak elindeki feneri aşağıya doğru tuttuğunda hayatının en korkutucu anını yaşadı:

'Birdenbire, önümde tabak büyüklüğünde devasa bir göz belirdi. Kocaman, ifadesiz ve kırpışmayan bir göz, doğrudan bana bakıyordu.'

Korku dolu bir refleksle hızla yüzeye çıkan Reisman, ekibine bağırarak dev bir balık gördüğünü anlattı. Ekip arkadaşları başta onun bir köpekbalığı tarafından ısırıldığını düşünse de gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Korku dolu bir refleksle hızla yüzeye çıkan Reisman, ekibine bağırarak dev bir balık gördüğünü anlattı. Ekip arkadaşları başta onun bir köpekbalığı tarafından ısırıldığını düşünse de gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Garrett Reisman'ın karşılaştığı yaratık, bir Goliath Grouperdı. Bu devasa balıklar yaklaşık 455 kg ağırlığa ve 2.5 metre boya ulaşabiliyor.

Garrett Reisman'ın karşılaştığı yaratık, bir Goliath Grouperdı. Bu devasa balıklar yaklaşık 455 kg ağırlığa ve 2.5 metre boya ulaşabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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