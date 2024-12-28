Yaşayan Nostradamus Olarak Bilinen Kahinin 2025 Yılına Dair Söylediği Kehanetler

Athos Salomé, 2025 yılı için dikkat çekici tahminlerde bulundu. Kehanetleri arasında yapay zeka, genetik mühendislik ve enerji krizleri öne çıkıyor. Uzaylılarla resmi temasın gerçekleşeceğini de iddia ediyor. Ayrıca doğal afetlerin insan eliyle tetikleneceğini belirtiyor. Peki, bu korkutucu tahminlerin gerçekleşme ihtimali ne kadar yüksek?