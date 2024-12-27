Dünyanın Her Bir Tarafını Gezen Gezgin Asla Gidilmemesi Gereken Yerleri Paylaştı
Dünyanın Her Bir Tarafını Gezen Gezgin Asla Gidilmemesi Gereken Yerleri Paylaştı
Dünyanın dört bir yanını dolaşmak, birçok kişinin hayali. Ancak her destinasyon aynı derecede büyüleyici değil. 170 ülkeyi ziyaret eden deneyimli gezgin Lauren Heavner, asla bir daha gitmeyeceğini söylediği 5 ülkeyi ve bu karara neden olan deneyimlerini paylaştı. İşte Heavner'ın 'bir daha asla' listesine giren o popüler destinasyonlar ve arkasındaki şaşırtıcı sebepler…
Lauren, Monaco'yu en az 20 kez ziyaret ettiğini ancak şehir devletinin kendisine hitap etmediğini söylüyor. “Monaco’da sokaklarda yürüyüp gerçekten bir şeyler görmek imkansız. Her şey ultra zenginlere göre tasarlanmış.”
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Gana’nın başkenti Accra’da tek başına dolaşan Lauren, kendini sürekli tetikte hissettiğini söylüyor. “Belki paranoyaydı, belki içgüdü ama kısa bir süre sonra geri çekildim.” diyen gezgin, şehrin kaotik yapısının ve yoksulluğun görmezden gelinemeyecek kadar bariz olduğunu vurguluyor.
Lauren, Malezya'da özellikle sosyal kurallar ve kültürel eşitsizlikten rahatsızlık duyduğunu belirtiyor. “Kadınların omuz ve dizlerini kapatması beklenirken erkekler için böyle bir kural yoktu.” diyen Heavner, Kuala Lumpur’un beklentileri karşılamayan bir şehir olduğunu düşünüyor.
Lauren, Paris’i “Fransa’nın en kötü kısmı” olarak tanımlıyor. Şehrin bazı bölgelerinin güvensiz hissettirdiğini ve Fransızların yabancılara karşı mesafeli olduğunu belirtiyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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