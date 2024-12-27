Dünyanın Her Bir Tarafını Gezen Gezgin Asla Gidilmemesi Gereken Yerleri Paylaştı

Dünyanın dört bir yanını dolaşmak, birçok kişinin hayali. Ancak her destinasyon aynı derecede büyüleyici değil. 170 ülkeyi ziyaret eden deneyimli gezgin Lauren Heavner, asla bir daha gitmeyeceğini söylediği 5 ülkeyi ve bu karara neden olan deneyimlerini paylaştı. İşte Heavner'ın 'bir daha asla' listesine giren o popüler destinasyonlar ve arkasındaki şaşırtıcı sebepler…