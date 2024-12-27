1,3 Milyar Dolarlık Piyango Kazandıktan Sonra Ailesi Tarafından Dava Edilen Adam

Hayat değiştiren bir piyango kazanmak, birçok kişi için rüya gibi görünebilir. Ancak bu büyük ödüller, bazen beraberinde büyük sorunları da getiriyor. Maine'den bir adam, Mega Millions piyangosundan tam 1,3 milyar dolar kazandı. Ancak kazanç sonrası yaptığı sözleri tutmadığı iddiasıyla ailesi tarafından dava edildi. Gelin beraber bakalım.