1,3 Milyar Dolarlık Piyango Kazandıktan Sonra Ailesi Tarafından Dava Edilen Adam
1,3 Milyar Dolarlık Piyango Kazandıktan Sonra Ailesi Tarafından Dava Edilen Adam
Hayat değiştiren bir piyango kazanmak, birçok kişi için rüya gibi görünebilir. Ancak bu büyük ödüller, bazen beraberinde büyük sorunları da getiriyor. Maine'den bir adam, Mega Millions piyangosundan tam 1,3 milyar dolar kazandı. Ancak kazanç sonrası yaptığı sözleri tutmadığı iddiasıyla ailesi tarafından dava edildi. Gelin beraber bakalım.
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Mega Millions piyangosundan 1,3 milyar dolar kazanan John Doe, büyük ödülü kazanmadan önce ailesine bazı sözler verdiği iddiasıyla suçlanıyor.
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İddialar arasında babasının sağlık masraflarını karşılamak, eski aile evini satın almak ve 1 milyon dolarlık bir güven fonu oluşturmak yer alıyor.
Kazananın eski partneri Sara Smith, John Doe'nun kazancı gizli tutması gereken bir gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğini iddia etti. Öte yandan Doe, Smith’in kendisinin kazancı ifşa ettiğini öne sürerek karşı suçlamalarda bulundu.
Doe'nun babası, oğlunun kendisine milyon dolarlık bir güven fonu sözü verdiğini ve sağlık masraflarını karşılayacağını taahhüt ettiğini iddia ediyor. Ancak bu sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini savunuyor.
Mahkeme belgelerine göre taraflar birbirlerini gizlilik anlaşmasını ihlal etmekle suçluyor. Doe, eski partneri Smith’in anlaşmayı ihlal ettiğini öne sürerken, Smith ve baba ise Doe’nun kazancı ilk olarak kendisinin açıkladığını iddia ediyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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