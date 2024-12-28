Narin Güran Davasında Son Sözler Alınacak: Karar Saatler Sonra Açıklanacak!
Narin Güran Davasında Son Sözler Alınacak: Karar Saatler Sonra Açıklanacak!
Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki minik Narin için nefesler tutuldu. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Bugün gerçekleşen duruşmalarda sona gelindi. Narin Güran davasında tüm savunmalar tamamlandı. Saat 21.00'e kadar ara verildi. Mahkeme Başkanı sağlık ekibi talep etti. Aradan sonra kararın çıkması bekleniyor
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Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin 4’ü tutuklu toplam 12 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması, üçüncü gününde devam ediyor.
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Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nden yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
Davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.
Duruşmada önce Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir savunmasını yaptı. Ardından sanıklardan Yüksel Güran, yani küçük kızın annesi, savunmasını gerçekleştirdi.
Saat 16.00’da duruşmaya ara verildi ve aranın ardından savunmaların 18.20 itibarıyla tamamlandığı belirtildi. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, yargılamanın bu gece sona ereceğini ve kararın açıklanacağını duyurdu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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