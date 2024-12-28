Narin Güran Davasında Son Sözler Alınacak: Karar Saatler Sonra Açıklanacak!

Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki minik Narin için nefesler tutuldu. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Bugün gerçekleşen duruşmalarda sona gelindi. Narin Güran davasında tüm savunmalar tamamlandı. Saat 21.00'e kadar ara verildi. Mahkeme Başkanı sağlık ekibi talep etti. Aradan sonra kararın çıkması bekleniyor