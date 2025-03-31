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Abdullah Öcalan, İmralı'da Ailesiyle Bayramlaştı

Abdullah Öcalan, İmralı'da Ailesiyle Bayramlaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.03.2025 - 18:10

İmralı Adası'nda tutuklu bulunan Abdullah Öcalan, Ramazan Bayramı kapsamında ailesiyle görüştü. Asrın Hukuk Bürosu, Abdullah Öcalan, Mehmet Öcalan, Ömer Öcalan, Hamili Yıldırım, Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Ali Konar, Veysi Aktaş ve Sabiha Aslan'ın bayram görüşü gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Abdullah Öcalan ailesiyle bayramlaştı.

Abdullah Öcalan ailesiyle bayramlaştı.

Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Abdullah Öcalan ve tutuklu diğer isimlerin İmralı Adası'nda bayram ziyareti kapsamında aileleriyle görüştüğünü açıkladı. Öcalan'ın bayram ziyaretleri kapsamında kardeşi Mehmet Öcalan ve DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan'ın da arasında olduğu ailesiyle görüştüğü açıklandı. 

DEM Parti ise bugün, partilerle bayramlaşıldığını duyurdu. 31 Mart tarihinde MHP ve Gelecek Partisi ile bir araya gelindiğini açıklayan DEM Parti, 'Yaşananlardan ve gençlerin tutuklanmasından dolayı buruğuz ama sorunlarımızı birlikte çözeceğiz' açıklamasında bulundu.

Asrın Hukuk Bürosu'nun ilgili paylaşımı;

Asrın Hukuk Bürosu'nun ilgili paylaşımı;
twitter.com

'İmralı ada hapishanesinde tutulan Sn.Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan, Sn.Hamili Yıldırım ile kardeşi Polat Yıldırım, Sn.Ömer Hayri Konar ile kardeşi Ali Konar ve Sn.Veysi Aktaş ile kardeşi Sabiha Aslan bayram ziyareti kapsamında bugün(31.03.2025) aile görüşü gerçekleştirmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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