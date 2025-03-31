Abdullah Öcalan, İmralı'da Ailesiyle Bayramlaştı
Abdullah Öcalan, İmralı'da Ailesiyle Bayramlaştı
İmralı Adası'nda tutuklu bulunan Abdullah Öcalan, Ramazan Bayramı kapsamında ailesiyle görüştü. Asrın Hukuk Bürosu, Abdullah Öcalan, Mehmet Öcalan, Ömer Öcalan, Hamili Yıldırım, Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Ali Konar, Veysi Aktaş ve Sabiha Aslan'ın bayram görüşü gerçekleştirdiğini açıkladı.
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Abdullah Öcalan ailesiyle bayramlaştı.
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Asrın Hukuk Bürosu'nun ilgili paylaşımı;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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