Abdullah Öcalan, İmralı'da Ailesiyle Bayramlaştı

Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Abdullah Öcalan ve tutuklu diğer isimlerin İmralı Adası'nda bayram ziyareti kapsamında aileleriyle görüştüğünü açıkladı. Öcalan'ın bayram ziyaretleri kapsamında kardeşi Mehmet Öcalan ve DEM Parti milletvekili Ömer Öcalan'ın da arasında olduğu ailesiyle görüştüğü açıklandı.

DEM Parti ise bugün, partilerle bayramlaşıldığını duyurdu. 31 Mart tarihinde MHP ve Gelecek Partisi ile bir araya gelindiğini açıklayan DEM Parti, 'Yaşananlardan ve gençlerin tutuklanmasından dolayı buruğuz ama sorunlarımızı birlikte çözeceğiz' açıklamasında bulundu.