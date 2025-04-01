15 Yıllık Kocasının Cinsiyet İtirafıyla Hayatı Baştan Aşağı Değişen Kadın
15 Yıllık Kocasının Cinsiyet İtirafıyla Hayatı Baştan Aşağı Değişen Kadın
Kaynak: https://www.manchestereveningnews.co....
Brandi Stupica isimli bir kadın, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada hayatını değiştiren o itirafı paylaştı. 15 yıllık evliliğin ardından eşi, aslında hep bir kadın gibi hissettiğini söyledi. Bu itiraf Brandi’nin tüm hayatını tepetaklak etti.
İki çocuk annesi Brandi, uzun süre durumu anlamaya çalışsa da sonunda çocuklarını düşünerek evliliğini bitirme kararı aldı.
Peki, bu süreç nasıl ilerledi? Gelin, Brandi’nin yaşadıklarına birlikte göz atalım...
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Her evliliğin kendine özgü dinamikleri var.
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“İnsanlar bana hep ‘Nasıl fark etmedin?’ diye soruyor. Gerçekten hiçbir işaret yoktu. Ta ki o itiraf edene kadar.” diye anlatıyor Brandi.
Brandi, şu an 10 ve 8 yaşlarında olan çocuklarının kararlarındaki en önemli etken olduğunu söylüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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