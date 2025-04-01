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15 Yıllık Kocasının Cinsiyet İtirafıyla Hayatı Baştan Aşağı Değişen Kadın

15 Yıllık Kocasının Cinsiyet İtirafıyla Hayatı Baştan Aşağı Değişen Kadın

cinsiyet değişikliği
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.04.2025 - 09:11

Brandi Stupica isimli bir kadın, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada hayatını değiştiren o itirafı paylaştı. 15 yıllık evliliğin ardından eşi, aslında hep bir kadın gibi hissettiğini söyledi. Bu itiraf Brandi’nin tüm hayatını tepetaklak etti.

İki çocuk annesi Brandi, uzun süre durumu anlamaya çalışsa da sonunda çocuklarını düşünerek evliliğini bitirme kararı aldı.

Peki, bu süreç nasıl ilerledi? Gelin, Brandi’nin yaşadıklarına birlikte göz atalım...

Kaynak: https://www.manchestereveningnews.co....
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Her evliliğin kendine özgü dinamikleri var.

Her evliliğin kendine özgü dinamikleri var.

Fakat Brandi Stupica isimli bir kadının yaşadıkları, çoğu kişinin aklına bile gelmeyecek türden bir deneyim desek abartmayız. 15 yıldır evli olduğu eşi, bir gün ona hayatını değiştirecek bir itirafta bulundu.

2 çocuk annesi kadın, eşinin 'kadın gibi' hissettiğini söylemesinin ardından hayatı 180 derece değişti.

“İnsanlar bana hep ‘Nasıl fark etmedin?’ diye soruyor. Gerçekten hiçbir işaret yoktu. Ta ki o itiraf edene kadar.” diye anlatıyor Brandi.

“İnsanlar bana hep ‘Nasıl fark etmedin?’ diye soruyor. Gerçekten hiçbir işaret yoktu. Ta ki o itiraf edene kadar.” diye anlatıyor Brandi.

Erin’in davranışları giderek tuhaflaşınca Brandi, sonunda dayanamayıp ona sert bir şekilde çıkıştı.

İşte o an Erin yıllardır içinde sakladığı sırrı açıkladı.

Bu itiraf bir anda tüm hayatını altüst etti Brandi'nin. Ancak hemen ayrılmadılar. Bir süre evliliklerini kurtarmaya çalıştılar ama 2021'in başlarında yollarını ayırmaya karar verdiler.

Brandi, ayrılıklarının Erin’in cinsiyet geçişiyle ilgili olmadığını söylüyor.

“Sorun, onun bir kadın olarak kimliğini keşfetmesi değildi. İlişkimiz artık beni tatmin etmiyordu.”

Brandi, şu an 10 ve 8 yaşlarında olan çocuklarının kararlarındaki en önemli etken olduğunu söylüyor.

Brandi, şu an 10 ve 8 yaşlarında olan çocuklarının kararlarındaki en önemli etken olduğunu söylüyor.

'Aşk demek zorluk demek değildir. Bunu ben de kötü bir şekilde öğrenmek zorunda kaldım.” diye ekliyor.

“Duygularını hissetmenin, yardım istemenin ve sınır koymanın normal olduğunu bilmelerini istiyorum. Çok şey yaşadılar ama inanılmaz derecede güçlüler.” diyor.

Zor bir çocukluk geçiren Brandi, Erin ile üniversitede tanıştığında hayatında bir denge bulduğuna inanmış.

Erin’in “komik, güvenilir ve öngörülebilir” biri olmasını sevdiğini söyleyen Brandi, eski eşinin genellikle “duygusal olarak ulaşılmaz” olduğunu da belirtiyor. Zaman içinde bazı “tehlike işaretlerini” görmezden gelmiş olabileceğinden de endişeleniyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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