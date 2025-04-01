15 Yıllık Kocasının Cinsiyet İtirafıyla Hayatı Baştan Aşağı Değişen Kadın

Erin’in davranışları giderek tuhaflaşınca Brandi, sonunda dayanamayıp ona sert bir şekilde çıkıştı.

İşte o an Erin yıllardır içinde sakladığı sırrı açıkladı.

Bu itiraf bir anda tüm hayatını altüst etti Brandi'nin. Ancak hemen ayrılmadılar. Bir süre evliliklerini kurtarmaya çalıştılar ama 2021'in başlarında yollarını ayırmaya karar verdiler.

Brandi, ayrılıklarının Erin’in cinsiyet geçişiyle ilgili olmadığını söylüyor.

“Sorun, onun bir kadın olarak kimliğini keşfetmesi değildi. İlişkimiz artık beni tatmin etmiyordu.”