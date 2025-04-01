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Boykot Devam Ediyor: Avcılar Belediyesi Gökhan Ünver'in Etkinliğini İptal Etti

Boykot Devam Ediyor: Avcılar Belediyesi Gökhan Ünver'in Etkinliğini İptal Etti

Belediyeler
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.04.2025 - 13:34

Son günlerde yaşanan olaylara sessiz kalmasıyla tepki çeken stand-up komedyeni ve video içerik üreticisi Gökhan Ünver, sosyal medyada tepki toplamaya devam ediyor. Açıklama yapmak yerine tepkileri tiye alıp binlerce takipçi kaybetmeye devam eden Ünver, hala sessizliğini koruyor.

Fakat ünlü stand-up komedyenine bir boykot adımı da Avcılar Belediyesi'nden geldi. Avcılar Belediyesi, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Gökhan Ünver etkinliğini iptal ettiğini Instagram hesabında yorum yaparak duyurdu.

İşte detaylar...

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Stand-up komedyeni ve video içerik üreticisi Gökhan Ünver, son günlerde yaşanan olaylar hakkında sessiz kaldığı için vatandaşlar tarafından boykot edilmeye başlandı.

Stand-up komedyeni ve video içerik üreticisi Gökhan Ünver, son günlerde yaşanan olaylar hakkında sessiz kaldığı için vatandaşlar tarafından boykot edilmeye başlandı.

Boykot nedeniyle binlerce takipçi kaybeden Ünver, sessizliğini korumaya devam ediyor.

Kendisi hakkında yapılan haberleri de videoyla tiye alan Ünver için tepkiler dinmiyor. Bu tepkilerin ardından Duru Tiyatro'nun sahibi Emre Kınay da 'Tavrımız nettir' diyerek olaya açıklık getirmişti.

Avcılar Belediyesi, 2-6 Nisan arasındaki tatil organizasyonlarını bu gönderiyle duyurdu.

Avcılar Belediyesi, 2-6 Nisan arasındaki tatil organizasyonlarını bu gönderiyle duyurdu.

2-6 Nisan Ara Tatil Şenlikleri

Yer: Barış Manço Kültür Merkezi

Etkinlik Programı:

  • 2 Nisan Çarşamba
  • 13:00 - 15:00

  • Elemental: Doğanın Güçleri (Sinema Çocuk)

  • 3 Nisan Perşembe

  • 13:00 - 15:00

  • Tim, Tim, Timsah (Sinema Çocuk)

  • 4 Nisan Cuma

  • 12:00 - 14:00

  • Elemental: Doğanın Güçleri (Sinema Çocuk)

  • 6 Nisan Pazar

  • 13:00

  • Kaplumbağa ile Tavşan (Tiyatro Çocuk)

  • 6 Nisan Pazar

  • 15:00 - 17:00
  • Tim, Tim, Timsah (Sinema Çocuk)

Not: Etkinlikler ücretsiz biletli olup, biletler Barış Manço Kültür Merkezi gişesinden temin edilebilir.

Bir kullanıcı ise bu gönderinin altına "Ekrem İmamoğlu hakkında neden paylaşım yok? Gökhan Ünver gösterisini de iptal edin! AKP'li istemiyoruz ilçemizde" demesi üzerine Avcılar Belediyesi Gökhan Ünver'in etkinliğini iptal ettiğini duyurdu.

Bir kullanıcı ise bu gönderinin altına "Ekrem İmamoğlu hakkında neden paylaşım yok? Gökhan Ünver gösterisini de iptal edin! AKP'li istemiyoruz ilçemizde" demesi üzerine Avcılar Belediyesi Gökhan Ünver'in etkinliğini iptal ettiğini duyurdu.

Avcılar Belediyesi, 'Merhaba, bahse konu olan etkinlik iptal edilmiştir' dedi.

Ayrıca Herodot Kültür Merkezi'nde de Gökhan Ünver'in etkinliği iptal edildi. Bodrum Belediyesi, tadilat çalışmasını da böyle duyurdu.

Ayrıca Herodot Kültür Merkezi'nde de Gökhan Ünver'in etkinliği iptal edildi. Bodrum Belediyesi, tadilat çalışmasını da böyle duyurdu.
twitter.com

30 Nisan'da Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde de gösteri iptal edildi.

30 Nisan'da Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde de gösteri iptal edildi.
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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