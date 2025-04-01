Boykot Devam Ediyor: Avcılar Belediyesi Gökhan Ünver'in Etkinliğini İptal Etti

Son günlerde yaşanan olaylara sessiz kalmasıyla tepki çeken stand-up komedyeni ve video içerik üreticisi Gökhan Ünver, sosyal medyada tepki toplamaya devam ediyor. Açıklama yapmak yerine tepkileri tiye alıp binlerce takipçi kaybetmeye devam eden Ünver, hala sessizliğini koruyor.

Fakat ünlü stand-up komedyenine bir boykot adımı da Avcılar Belediyesi'nden geldi. Avcılar Belediyesi, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Gökhan Ünver etkinliğini iptal ettiğini Instagram hesabında yorum yaparak duyurdu.

İşte detaylar...