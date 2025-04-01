Uçuş Görevlisinden Hayat Kurtaran Tavsiyeler: "Diş Fırçalarınızı Kasada Saklayın"
Uçuş Görevlisinden Hayat Kurtaran Tavsiyeler: "Diş Fırçalarınızı Kasada Saklayın"
Kaynak: https://nypost.com/2025/03/31/lifesty...
Özellikle farklı bir ülkeye gittiğimizde, karşılaştığımız yeni kültürlerle birlikte bazı hijyen kurallarına uymak neredeyse kaçınılmaz hale geliyor.
Peki ya siz, bir şehir ya da ülke değiştirdiğinizde ve bir otelde konakladığınızda hangi hijyen kurallarına dikkat ediyorsunuz? Bir uçuş görevlisi, 'Diş fırçalarınızı kasalarda saklayın' diyerek bu konuda farklı tavsiyeler verdi. İşte o açıklamalar...
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Uçak yolculuğu yapmadan önce uçuş görevlilerinin tavsiyelerini dinlemek büyük önem taşıyor.
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“Ağzımıza giren hiçbir şey konusunda risk almıyoruz,” diyen 32 yaşındaki uçuş görevlisi, yolcuların birçoğunu uyardı.
"Diş fırçanızı kilit altında tutun çünkü yaygın inanışın aksine, banyo aynasının önü diş fırçanızı saklamak için mantıklı bir yer değil."
Örneğin, geçen Nisan ayında bir Las Vegas otelinin misafiri, temizlik personelinin diş fırçasını alıp odayı temizlemek için kullandığını iddia etmiş.
Aynayı da bu şekilde kontrol ettiklerini gösterdi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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