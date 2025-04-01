Uçuş Görevlisinden Hayat Kurtaran Tavsiyeler: "Diş Fırçalarınızı Kasada Saklayın"

Özellikle farklı bir ülkeye gittiğimizde, karşılaştığımız yeni kültürlerle birlikte bazı hijyen kurallarına uymak neredeyse kaçınılmaz hale geliyor.

Peki ya siz, bir şehir ya da ülke değiştirdiğinizde ve bir otelde konakladığınızda hangi hijyen kurallarına dikkat ediyorsunuz? Bir uçuş görevlisi, 'Diş fırçalarınızı kasalarda saklayın' diyerek bu konuda farklı tavsiyeler verdi. İşte o açıklamalar...