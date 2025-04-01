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Uçuş Görevlisinden Hayat Kurtaran Tavsiyeler: "Diş Fırçalarınızı Kasada Saklayın"

Uçuş Görevlisinden Hayat Kurtaran Tavsiyeler: "Diş Fırçalarınızı Kasada Saklayın"

Uçak Otel
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.04.2025 - 15:44

Özellikle farklı bir ülkeye gittiğimizde, karşılaştığımız yeni kültürlerle birlikte bazı hijyen kurallarına uymak neredeyse kaçınılmaz hale geliyor.

Peki ya siz, bir şehir ya da ülke değiştirdiğinizde ve bir otelde konakladığınızda hangi hijyen kurallarına dikkat ediyorsunuz? Bir uçuş görevlisi, 'Diş fırçalarınızı kasalarda saklayın' diyerek bu konuda farklı tavsiyeler verdi. İşte o açıklamalar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/03/31/lifesty...
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Uçak yolculuğu yapmadan önce uçuş görevlilerinin tavsiyelerini dinlemek büyük önem taşıyor.

Uçak yolculuğu yapmadan önce uçuş görevlilerinin tavsiyelerini dinlemek büyük önem taşıyor.

Hem hijyen hem de konfor açısından yolcular, uçuş görevlilerinin tavsiyelerini merak ediyor.

Arjantinli bir kabin memuru, otelde konaklayanlara verdiği şok edici tavsiyelerle adeta dumur etti. Bunlar arasında diş fırçasını kasada saklama bile var.

“Ağzımıza giren hiçbir şey konusunda risk almıyoruz,” diyen 32 yaşındaki uçuş görevlisi, yolcuların birçoğunu uyardı.

“Ağzımıza giren hiçbir şey konusunda risk almıyoruz,” diyen 32 yaşındaki uçuş görevlisi, yolcuların birçoğunu uyardı.

'Paranoyak değil, deneyimliyiz' diyerek tavsiyelerine başladı.

"Diş fırçanızı kilit altında tutun çünkü yaygın inanışın aksine, banyo aynasının önü diş fırçanızı saklamak için mantıklı bir yer değil."

"Diş fırçanızı kilit altında tutun çünkü yaygın inanışın aksine, banyo aynasının önü diş fırçanızı saklamak için mantıklı bir yer değil."

“Birçoğumuz diş fırçalarımızı, ilaçlarımızı ve hijyen ürünlerimizi otel kasasında saklarız. Sadece hırsızlıktan korkmuyoruz. Misafirlerin diş fırçalarını iğrenç şeyler için kullanan çalışanlar hakkında korkunç hikayeler duyduk.”

Örneğin, geçen Nisan ayında bir Las Vegas otelinin misafiri, temizlik personelinin diş fırçasını alıp odayı temizlemek için kullandığını iddia etmiş.

Örneğin, geçen Nisan ayında bir Las Vegas otelinin misafiri, temizlik personelinin diş fırçasını alıp odayı temizlemek için kullandığını iddia etmiş.

Bir diğer önemli güvenlik önlemi ise banyodaki aynayı kontrol etmek. Aynanın 'iki yönlü' olup olmadığını kontrol etmenin önemini vurguladı.

Bunlar “sorgu odalarında kullanılan türden aynalar gibiolabiliyormuş.

Aynayı da bu şekilde kontrol ettiklerini gösterdi.

Aynayı da bu şekilde kontrol ettiklerini gösterdi.

Gizli bir şekilde gözetlenme ihtimaline karşı, 'bazı kabin memurları, gizli kameraları veya bilinmeyen sinyalleri tespit eden taşınabilir cihazlar bile taşır' diye açıkladı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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