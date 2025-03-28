Muhabbet Kuşlarının Nasıl "Konuştuğu" Nihayet Çözüldü!

Doğal yaşam alanları Avustralya olsa da dünyanın dört bir yanında evcil olarak besleniyorlar. Taklit yetenekleriyle tanınan bu kuşlar arasında, Guinness Dünya Rekoru’nu 1728 kelimelik kelime dağarcığıyla kıran 'Puck' gibi efsaneler bile var.

Bilim insanları bu eşsiz yeteneğin kaynağını bulmak için dört muhabbet kuşunun beynine minik elektrotlar yerleştirdi. Amaç, konuşma sırasında beynin hangi bölgelerinin aktif olduğunu anlamaktı. Araştırma sonucunda, kuş beynindeki anterior arcopallium (AAC) adlı bölgenin, insan beynindeki konuşma motor bölgesiyle neredeyse aynı şekilde çalıştığı ortaya çıktı.