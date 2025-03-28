Muhabbet Kuşlarının Nasıl "Konuştuğu" Nihayet Çözüldü!
Muhabbet Kuşlarının Nasıl "Konuştuğu" Nihayet Çözüldü!
'Kuş beyinli' demeden önce bir daha düşünün. Muhabbet kuşlarının nasıl bu kadar net bir şekilde insan seslerini taklit edebildiği yıllardır bilinmeyen bir soruydu. Ancak Nature dergisinde yayımlanan yepyeni bir araştırma, bu sırrı gün yüzüne çıkardı. Kuşların beyni; özellikle de muhabbet kuşlarının, konuşma sırasında insan beynine benzer şekilde çalışıyor. Bu sadece kuşları değil, bizi de yakından ilgilendiriyor. İyi de nasıl? Gelin bakalım...
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Muhabbet kuşları; küçük, yeşil-sarı tüyleriyle tanınan sevimli bir papağan türü.
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Bilim insanları aynı çalışmayı, sıklıkla deneylerde kullanılan zebra ispinozlarında da yaptı.
Kuşlar da konuşurken beyinlerini tıpkı bizim gibi kullanıyorlar.
Ayrıca bu bulgular, konuşma yetisini kaybetmiş bireyler için beyin-bilgisayar arayüzleri geliştirilmesinin de önünü açabilir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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