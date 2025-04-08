Yeni Üretilen Bu Sakız Sayesinde Artık Grip ve Virüslerin Yayılması Büyük Oranda Engellenecek
Yeni Üretilen Bu Sakız Sayesinde Artık Grip ve Virüslerin Yayılması Büyük Oranda Engellenecek
Kaynak: https://www.insideprecisionmedicine.c...
Pensilvanya Üniversitesi'ndeki bilim insanları, yeni geliştirdikleri bir sakızın grip ve herpes gibi virüslerin yayılmasını engellemeye yardımcı olabileceğini keşfetti. Lablab fasulyesinden yapılan bu sakız, içeriğindeki doğal protein sayesinde virüsleri etkisiz hale getiriyor ve bulaşmayı yüzde 95 oranında azaltıyor.
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Pensilvanya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki araştırmacılar, lablab fasulyesinden yaptıkları sakızın grip ve herpes virüslerinin (HSV) yayılmasını engellemede etkili olduğunu açıkladı.
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Araştırmanın baş yazarı Henry Daniell, bu bulguların sakızın insanlarda da etkili olup olmadığının test edilmesi gerektiğini belirtti.
Sakız neden lablab fasulyesinden yapılıyor?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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