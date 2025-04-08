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Yeni Üretilen Bu Sakız Sayesinde Artık Grip ve Virüslerin Yayılması Büyük Oranda Engellenecek

Yeni Üretilen Bu Sakız Sayesinde Artık Grip ve Virüslerin Yayılması Büyük Oranda Engellenecek

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.04.2025 - 21:17

Pensilvanya Üniversitesi'ndeki bilim insanları, yeni geliştirdikleri bir sakızın grip ve herpes gibi virüslerin yayılmasını engellemeye yardımcı olabileceğini keşfetti. Lablab fasulyesinden yapılan bu sakız, içeriğindeki doğal protein sayesinde virüsleri etkisiz hale getiriyor ve bulaşmayı yüzde 95 oranında azaltıyor.

Detayları öğrenmek isterseniz, sizleri aşağıya alalım...

Kaynak: https://www.insideprecisionmedicine.c...
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Pensilvanya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki araştırmacılar, lablab fasulyesinden yaptıkları sakızın grip ve herpes virüslerinin (HSV) yayılmasını engellemede etkili olduğunu açıkladı.

Pensilvanya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki araştırmacılar, lablab fasulyesinden yaptıkları sakızın grip ve herpes virüslerinin (HSV) yayılmasını engellemede etkili olduğunu açıkladı.

Molecular Therapy dergisinde yayımlanan araştırma, bu tür bir sakızın ağız yoluyla bulaşan enfeksiyonların yayılmasını azaltmak için yeni bir çözüm olabileceğini gösteriyor.

Araştırmanın baş yazarı Henry Daniell, bu bulguların sakızın insanlarda da etkili olup olmadığının test edilmesi gerektiğini belirtti.

Araştırmanın baş yazarı Henry Daniell, bu bulguların sakızın insanlarda da etkili olup olmadığının test edilmesi gerektiğini belirtti.

Çalışma, ağız yoluyla yayılan grip ve herpes virüslerinin, burun yoluyla bulaşanlardan çok daha yaygın olduğunu ve bu nedenle ağız bölgesinin virüsleri engellemek için önemli bir hedef oluşturduğunu vurguluyor.

Sakız neden lablab fasulyesinden yapılıyor?

Sakız neden lablab fasulyesinden yapılıyor?

Bu fasulyede virüsleri etkisiz hale getiren doğal bir protein bulunuyor. Çiğneme sırasında bu protein salınıyor ve sadece 15 dakikada yüzde 50'si vücuda geçiyor. Araştırmalar, sakızın sadece 40 mg’lık bir kısmının bile virüsleri yüzde 95 oranında azalttığını ortaya koydu.

Bu ürün klinik standartlara uygun şekilde hazırlanmasının yanında güvenli olduğu da belirtildi. Ayrıca içerdiği proteinlerin uzun süre bozulmadan kalabileceği de test edildi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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