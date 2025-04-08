Bu fasulyede virüsleri etkisiz hale getiren doğal bir protein bulunuyor. Çiğneme sırasında bu protein salınıyor ve sadece 15 dakikada yüzde 50'si vücuda geçiyor. Araştırmalar, sakızın sadece 40 mg’lık bir kısmının bile virüsleri yüzde 95 oranında azalttığını ortaya koydu.

Bu ürün klinik standartlara uygun şekilde hazırlanmasının yanında güvenli olduğu da belirtildi. Ayrıca içerdiği proteinlerin uzun süre bozulmadan kalabileceği de test edildi.