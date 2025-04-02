Çin, Teknoloji Alanında Nasıl Bu Kadar Gelişti? Cevabı 'Tekelleşme' Olabilir!
Çin, Teknoloji Alanında Nasıl Bu Kadar Gelişti? Cevabı 'Tekelleşme' Olabilir!
Facebook, Mark Zuckerberg ve arkadaşları tarafından 2004 yılında kurulmuştu. Yıllar içinde büyük bir gelişme kateden Facebook, 2012 yılında Instagram'ı, 2014 yılında ise WhatsApp'ı bünyesine kattı. Meta çatı şirketi, şu anda dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alıyor.
Peki Meta, her kullanıcısına eşit davranıyor mu? Görünüşe göre bu sorunun cevabı çok net: Hayır!
Kaynak: Mustafa Vardalı
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Teknoloji alanında nasıl oldu da Çin, diğer ülkelere fark attı?
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"Çinli ajanslar, dünyanın dört bir yanındaki büyük reklamverenleri hedef alıyor."
Sorun sizde değil, Çin'de!
Giderek büyüyen bir Çin hegemonyası...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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