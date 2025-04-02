Meta, bugünkü konumunda dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alıyor. Peki bunun sebebi ne? Reklamverenler ve teknoloji şirketleri arasında kurulan bir 'anlaşma' olabilir mi?

Teknasyon'un kurucusu Mustafa Vardalı, 'ölçekli, mağdur bir reklamveren olarak kaleme alıyorum' sözleriyle başladığı yazısında, Meta başta olmak üzere TikTok, Google, Snapchat ve Pinterest'in nasıl bir reklamveren 'kayırması' yaptığını detaylı bir şekilde anlattı.

Meta, TikTok, Google ve Pinterest reklamverenlere farklı oranlarda ücret iadesi sağlıyor. Oranları yüzde 50'lere kadar çıkan bu iadeler için hemen sevinmeyin. Bu ücret, yalnızca Çinli ajanslara ödeniyor!

Çinli geliştiriciler de bu sayede yavaş yavaş teknoloji dünyasını ele geçiriyor. Dünyanın diğer yerlerindeki geliştiriciler ise yavaş yavaş pazardan siliniyor.