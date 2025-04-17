Kediler Yabani Bir Hayvanken Nasıl Oldu da Evcilleştirildi?

İşte araştırmacıları şaşırtan kısım da tam olarak burada başlıyor. Gelişmiş kemik analiz yöntemleriyle yapılan ölçümler sonucunda, bu kemiklerin Yakın Doğu türüne değil, pars kedisi adı verilen yerel bir türden geldiği anlaşıldı.

Çin’de insanlar, o dönemin çevresel koşullarına uygun olarak bölgesel bir yabani türü evcilleştirmeye başlamıştı. Yani evcilleşme sadece Orta Doğu’da değil, Çin’de de bağımsız bir şekilde gelişmiş olabilir.