Kediler Yabani Bir Hayvanken Nasıl Oldu da Evcilleştirildi?
Kedilerin nasıl evcilleştiğini hiç düşündünüz mü? Öyle ya, bir sabah uyanıp insanlarla yaşamaya karar vermediler. Üstelik bu evcilleşme süreci, köpekler gibi insanların yönlendirmesiyle de gelişmedi. Bilim insanları, kedilerin aslında bir değil, iki kez evcilleştirildiğini ortaya koydu. Üstelik bu durum, evcilleşme kavramını yeniden düşündürecek kadar sıra dışı detaylar barındırıyor.
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Kedilerin evcilleşme süreci, sandığımızdan çok daha erken dönemlere dayanıyor olabilir.
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Peki bu Quanhucun kedileri günümüz ev kedilerinin atası olan Yakın Doğu yabani kedilerine mi aitti?
Peki bu kediler gerçekten evcilleşmiş miydi?
Tarım varsa, evcil kedi neden olmasın?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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