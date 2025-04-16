Neden Bazı İnsanların Kulak Memesinde İnce Bir Çizgi Var?

Bazı insanların kulaklarında, kulak memesinin ucundan kulak ortasına doğru giden düz bir çizgi olduğu görülür. Bu çizgi kimilerinde çapraz ilerler, kimilerinde düz. Hatta uzunluğu ve derinliği de değişebilir. Bu çizgiye verilen isim ise Frank çizgisidir.

Frank Çizgisinin adı, Amerikalı bir akciğer uzmanı olan Dr. Sanders T. Frank'tan gelir. Frank, 1973 yılında kulaklardaki bu tuhaf kıvrımın, kalbe giden kan akışının azalması nedeniyle göğüs ağrısı ve rahatsızlığa neden olan bir durum olan anjinli 20 hastada mevcut olduğunu fark etti. Ona göre kulaktaki bu çizgi, kalp-damar hastalıklarının habercisiydi.

1980'lerde ise Frank çizgisinin yetersiz arteriyel (damarsal) beslenmeden kaynaklandığı bildirildi. 1990'larda ise diğer araştırmacılar bu çizginin makrofaj aktivitesiyle (bir tür beyaz kan hücresi) ateroskleroz, yaşlanma ve kulak memesi kolajeninin ilişkili olduğunu belirtti.