onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Neden Bazı İnsanların Kulak Memesinde İnce Bir Çizgi Var?

Neden Bazı İnsanların Kulak Memesinde İnce Bir Çizgi Var?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.04.2025 - 10:36

Her insan farklı bir dünyadır. Bedenlerimiz, birbirimizden farklı izler taşır. Parmaklarımız, gözlerimiz, ayaklarımız, kulaklarımız...Örneğin bazı insanların kulakları daha yapışıkken bazılarının kulakları 'kepçe' sıfatıyla tanımlanır. Peki bazı insanların kulak memesinde ince bir çizgi olduğunu fark ettiniz mi? Belki siz de onlardan birisiniz! 

Kimileri bu çizginin kalp-damar hastalığı riskine işaret ettiğini belirtiyor. Peki durum gerçekten böyle mi?

Kaynak 1

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kulak memesindeki o ince çizginin özel bir adı var: Frank Çizgisi.

Kulak memesindeki o ince çizginin özel bir adı var: Frank Çizgisi.

Bazı insanların kulaklarında, kulak memesinin ucundan kulak ortasına doğru giden düz bir çizgi olduğu görülür. Bu çizgi kimilerinde çapraz ilerler, kimilerinde düz. Hatta uzunluğu ve derinliği de değişebilir. Bu çizgiye verilen isim ise Frank çizgisidir. 

Frank Çizgisinin adı, Amerikalı bir akciğer uzmanı olan Dr. Sanders T. Frank'tan gelir. Frank, 1973 yılında kulaklardaki bu tuhaf kıvrımın, kalbe giden kan akışının azalması nedeniyle göğüs ağrısı ve rahatsızlığa neden olan bir durum olan anjinli 20 hastada mevcut olduğunu fark etti. Ona göre kulaktaki bu çizgi, kalp-damar hastalıklarının habercisiydi.

1980'lerde ise Frank çizgisinin yetersiz arteriyel (damarsal) beslenmeden kaynaklandığı bildirildi. 1990'larda ise diğer araştırmacılar bu çizginin makrofaj aktivitesiyle (bir tür beyaz kan hücresi) ateroskleroz, yaşlanma ve kulak memesi kolajeninin ilişkili olduğunu belirtti.

Peki kulak memesindeki bu ince çizgi, kalp-damar hastalıklarının bir habercisi mi?

Peki kulak memesindeki bu ince çizgi, kalp-damar hastalıklarının bir habercisi mi?

Bu konuda birçok çalışma gerçekleştirildi. Doktor Frank, çizgi ile kalp rahatsızlıkları arasındaki ilişkiyi ortaya koyduğundan beri çalışmalar özellikle bu alana yöneldi. Bazı çalışmalar bu görüşü desteklerken bazıları da önemli bir korelasyon olmadığını belirtti. Yürütülen çalışmaların bazılarında Frank çizgisinin çevresel beyaz kan hücrelerindeki yaşlanmayla ilgili bir süreç olduğunun altı çizildi.

Eğer etrafınızda kulağında çizgi olan birisi yoksa aslında bu çizginin oldukça yaygın olduğunu belirtelim. Örneğin bu çizgi, Roma imparatoru Hadrian'ın heykellerinde ve George W. Bush da görülebilir.

Çizginin varlığı tek başına bir gösterge değil!

Çizginin varlığı tek başına bir gösterge değil!

Sonuç olarak kulak memesindeki bu çizgi, tek başına bir kalp-damar rahatsızlığı olduğu anlamına gelmez. Frank çizgisi, genel olarak bazı kronik hastalıklarda ve yaşlanmayla birlikte ortaya çıkar. Fakat kulak memelerinin incelenmesi, koroner arter hastalığı olduğundan şüphelenilen hastalar için oldukça elzemdir. 

Kulak memesinde çizgi olması, herhangi bir hastalığa doğrudan işaret etmezken çizgi olmaması da sağlıklı olunduğuna dair bir işaret değildir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın