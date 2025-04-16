Neden Bazı İnsanların Kulak Memesinde İnce Bir Çizgi Var?
Her insan farklı bir dünyadır. Bedenlerimiz, birbirimizden farklı izler taşır. Parmaklarımız, gözlerimiz, ayaklarımız, kulaklarımız...Örneğin bazı insanların kulakları daha yapışıkken bazılarının kulakları 'kepçe' sıfatıyla tanımlanır. Peki bazı insanların kulak memesinde ince bir çizgi olduğunu fark ettiniz mi? Belki siz de onlardan birisiniz!
Kimileri bu çizginin kalp-damar hastalığı riskine işaret ettiğini belirtiyor. Peki durum gerçekten böyle mi?
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Kulak memesindeki o ince çizginin özel bir adı var: Frank Çizgisi.
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Peki kulak memesindeki bu ince çizgi, kalp-damar hastalıklarının bir habercisi mi?
Çizginin varlığı tek başına bir gösterge değil!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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