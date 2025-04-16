Avrupa'da "Kutsal Su" İçen Turistler Ölümcül Koleraya Yakalandı

İngiliz turistler, bu yılın Ocak ayı sonu ila Şubat ayı başı arasında Etiyopya'yı ziyaret etmişti. Ülkelerine döndükten sonra kusma, ishal ve ateş şikayetiyle hastaneye başvuran turistlere aynı teşhis kondu. Turistler, Etiyopya'da içtikleri sudan kolera hastalığına yakalanmıştı. Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı, dört hastanın kolera ile enfekte olduğunu açıkladı.

Etiyopya'da nüfusun yarısının temiz suya erişimi yok. Ancak binlerce kişi, kutsal suyun iyileştirici bir gücü olduğuna inanıyor. Birçok kişi de bu sudan içmek için Etiyopya'ya hac ziyaretinde bulunuyor. Koleraya yakalanan İngilizlerin de ülkedeki kutsal bir mekan olan Bermel Giorgis'ten getirilen suyu içtikleri ortaya çıktı.

Aynı zamanda Almanya'da birçok kişinin de Etiyopya'dan 'kutsal su' getirdiği görüldü. Söz konusu kutsal suyun getirildiği yer, yerel Ortodoks Kilisesi tarafından “ruhani aydınlanma, şifa ve inançla derin bir bağı var' şeklinde tanıtılmıştı.