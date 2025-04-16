Avrupa'da "Kutsal Su" İçen Turistler Ölümcül Koleraya Yakalandı
Salgınlar, hijyenik olmayan koşullar nedeniyle yayılmaya başlayıp hayatımızı tehdit ediyor. Bu kez Etiyopya'da 'kutsal su' içen İngiliz ve Alman vatandaşlar ilaca dirençli bir kolera türüne yakalandı. Yaşları 20 ila 60 arasında değişen birçok turist, kusma, ishal ve ateş gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Turistlerin içtikleri suda milyonlarca bakteri tespit edildi.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçtikleri "kutsal su" nedeniyle zehirlendiler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kutsal suda mililitre başına 100 bin ila 100 milyon arasında bakteri tespit edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın