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Avrupa'da "Kutsal Su" İçen Turistler Ölümcül Koleraya Yakalandı

Avrupa'da "Kutsal Su" İçen Turistler Ölümcül Koleraya Yakalandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.04.2025 - 08:49

Salgınlar, hijyenik olmayan koşullar nedeniyle yayılmaya başlayıp hayatımızı tehdit ediyor. Bu kez Etiyopya'da 'kutsal su' içen İngiliz ve Alman vatandaşlar ilaca dirençli bir kolera türüne yakalandı. Yaşları 20 ila 60 arasında değişen birçok turist, kusma, ishal ve ateş gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. Turistlerin içtikleri suda milyonlarca bakteri tespit edildi.

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İçtikleri "kutsal su" nedeniyle zehirlendiler.

İçtikleri "kutsal su" nedeniyle zehirlendiler.

İngiliz turistler, bu yılın Ocak ayı sonu ila Şubat ayı başı arasında Etiyopya'yı ziyaret etmişti. Ülkelerine döndükten sonra kusma, ishal ve ateş şikayetiyle hastaneye başvuran turistlere aynı teşhis kondu. Turistler, Etiyopya'da içtikleri sudan kolera hastalığına yakalanmıştı. Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı, dört hastanın kolera ile enfekte olduğunu açıkladı. 

Etiyopya'da nüfusun yarısının temiz suya erişimi yok. Ancak binlerce kişi, kutsal suyun iyileştirici bir gücü olduğuna inanıyor. Birçok kişi de bu sudan içmek için Etiyopya'ya hac ziyaretinde bulunuyor. Koleraya yakalanan İngilizlerin de ülkedeki kutsal bir mekan olan Bermel Giorgis'ten getirilen suyu içtikleri ortaya çıktı.

Aynı zamanda Almanya'da birçok kişinin de Etiyopya'dan 'kutsal su' getirdiği görüldü. Söz konusu kutsal suyun getirildiği yer, yerel Ortodoks Kilisesi tarafından “ruhani aydınlanma, şifa ve inançla derin bir bağı var' şeklinde tanıtılmıştı.

Kutsal suda mililitre başına 100 bin ila 100 milyon arasında bakteri tespit edildi.

Kutsal suda mililitre başına 100 bin ila 100 milyon arasında bakteri tespit edildi.

Kolera hastalığına neden olan Vibrio cholerae bakterisi, bu suyun içerisinde yoğun bir şekilde vardı. Bu bakterilerin ortamın koşullarına uyum sağladığı ve yaşamlarını sürdürebildikleri görüldü. Kolera, şiddetli ishale ve dehidrasyona sebep olarak tedavi edilmediği takdirde ölümle bile sonuçlanabiliyor. 

İngiliz turistlerin bazıları da bu nedenle yoğun bakıma alındı. Tedavileri yapılan turistler, sağlıklarına kavuştu.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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