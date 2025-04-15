"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Bir zamanlar “Evcil hayvan falan istemiyorum!” diyen o anne-babalar vardı ya... İşte şimdi onları parkta ellerinde mama kabıyla dolanan bir şekilde görebilirsiniz. Başta kararlıydılar ama minik pati sesleriyle fikirler değişti. Şimdi kanepede kimin oturacağına bile onlar karar veriyor. O gelirse ben giderim diyen ebeveynler, birer kedi-köpek hayranına nasıl dönüştü gelin birlikte bakalım! Dikkat, kalbiniz eriyebilir 😻

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