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"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

"O Gelirse Ben Giderim" Dedikten Sonra Evcil Hayvanlarının Kulu Kölesi Olan Ebeveynler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.04.2025 - 23:12

Bir zamanlar “Evcil hayvan falan istemiyorum!” diyen o anne-babalar vardı ya... İşte şimdi onları parkta ellerinde mama kabıyla dolanan bir şekilde görebilirsiniz. Başta kararlıydılar ama minik pati sesleriyle fikirler değişti. Şimdi kanepede kimin oturacağına bile onlar karar veriyor. O gelirse ben giderim diyen ebeveynler, birer kedi-köpek hayranına nasıl dönüştü gelin birlikte bakalım! Dikkat, kalbiniz eriyebilir 😻

Kaynak 1, Kaynak 2

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1. Koltuğa çıkmayacak derler genelde ama kucaktan hiç bahsetmezler! 😹

1. Koltuğa çıkmayacak derler genelde ama kucaktan hiç bahsetmezler! 😹

2. Şu kareye kalbimizi bıraktık! 😻

2. Şu kareye kalbimizi bıraktık! 😻

3. Dünyanın en rahat uykusu diyebilir miyiz? Bizce evet!

3. Dünyanın en rahat uykusu diyebilir miyiz? Bizce evet!

4. Birbirlerine aşık olmuşlar diye yorumladık 😻

4. Birbirlerine aşık olmuşlar diye yorumladık 😻

5. Burunlar tokuşturulduysa geçmiş olsun!

5. Burunlar tokuşturulduysa geçmiş olsun!
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6. Yüzdeki zafer gülüşüne bakın 😹

6. Yüzdeki zafer gülüşüne bakın 😹

7. En çok karşı çıkanlar da hep babalar olur zaten!

7. En çok karşı çıkanlar da hep babalar olur zaten!

8. 😻👇🏻

8. 😻👇🏻

9. "Kıl tüy olur ben uğraşamam..."

9. "Kıl tüy olur ben uğraşamam..."

10. Sorsan, kedi hiç istememiştir! 😹

10. Sorsan, kedi hiç istememiştir! 😹

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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