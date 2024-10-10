Görüş Bildir
Haberler
Video
Yere Attılar Sandı Sanat Eserini Çöpe Attı: Hollanda’da “Bir Gün Yaşanacaktı” Dedirten Anlar

Yere Attılar Sandı Sanat Eserini Çöpe Attı: Hollanda’da “Bir Gün Yaşanacaktı” Dedirten Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 22:58

İçerik Devam Ediyor

Hollanda’da düzenlenen bir sergide Alexandre Lavet’in “All The Good Times We Spent Together” adlı eseri temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldı. Sanatçı ziyaretçilerini şaşırtabilmek için eserlerinin beklenmedik yerlerde sergilenmesini istemişti.

Kaynak: Gloob

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ancak durumdan haberi olmayan temizlik görevlisi ezilmiş ve büzülmüş bir içecek kutusu olan eseri çöpe attı.

Ancak durumdan haberi olmayan temizlik görevlisi ezilmiş ve büzülmüş bir içecek kutusu olan eseri çöpe attı.

Serginin küratörünün fark etmesiyle eser son anda çöpten alındı.

Serginin küratörünün fark etmesiyle eser son anda çöpten alındı.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın