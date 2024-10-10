Yere Attılar Sandı Sanat Eserini Çöpe Attı: Hollanda’da “Bir Gün Yaşanacaktı” Dedirten Anlar

Hollanda’da düzenlenen bir sergide Alexandre Lavet’in “All The Good Times We Spent Together” adlı eseri temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldı. Sanatçı ziyaretçilerini şaşırtabilmek için eserlerinin beklenmedik yerlerde sergilenmesini istemişti.
Kaynak: Gloob
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Ancak durumdan haberi olmayan temizlik görevlisi ezilmiş ve büzülmüş bir içecek kutusu olan eseri çöpe attı.
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Serginin küratörünün fark etmesiyle eser son anda çöpten alındı.
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