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Bu Parodi Size de Tanıdık Gelecek: Babaların Evde ‘Öğütücü’ Muamelesi Görmeleri

Bu Parodi Size de Tanıdık Gelecek: Babaların Evde ‘Öğütücü’ Muamelesi Görmeleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 20:06

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@a.atakanonal adlı TikTok hesabından içerikler üreten kullanıcı babalar hakkında çektiği bir videosuyla beğenileri topladı. Eğer sizin eviniz de videodaki gibiyse sebebi için yorumlarda buluşalım!

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İçerik üreticisi, bozulan meyvelerin, sebzelerin çöpe atılması yerine babalara yedirilmesi konusuna değinmişti.

İçerik üreticisi, bozulan meyvelerin, sebzelerin çöpe atılması yerine babalara yedirilmesi konusuna değinmişti.

Anne karakterini üstlenen içerik üreticisi atılması gereken ne varsa hepsi için “Baban yer” diyordu.

Anne karakterini üstlenen içerik üreticisi atılması gereken ne varsa hepsi için “Baban yer” diyordu.

İşte detaylar 👇

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