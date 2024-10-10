Bu Parodi Size de Tanıdık Gelecek: Babaların Evde ‘Öğütücü’ Muamelesi Görmeleri

@a.atakanonal adlı TikTok hesabından içerikler üreten kullanıcı babalar hakkında çektiği bir videosuyla beğenileri topladı. Eğer sizin eviniz de videodaki gibiyse sebebi için yorumlarda buluşalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçerik üreticisi, bozulan meyvelerin, sebzelerin çöpe atılması yerine babalara yedirilmesi konusuna değinmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anne karakterini üstlenen içerik üreticisi atılması gereken ne varsa hepsi için “Baban yer” diyordu.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın