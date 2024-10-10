Bu Parodi Size de Tanıdık Gelecek: Babaların Evde ‘Öğütücü’ Muamelesi Görmeleri

2 Bin Liraya Yakın Hesap Ödediği Restoranda Servis Ücreti Geldi! Tüketici Hakem Heyeti'ne Şikayet Etti

Temizlik Görevlisi Bir Babaya Kızı ve Eşi Tarafından Yapılan Sürpriz Şu Karanlık Günlerde Kalpleri Isıttı