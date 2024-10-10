Kandıralı Ferdi ile Hayvanat Bahçesinde Türkçeyi Unutturan Eğlenceli Anlar

Son zamanların popüler isimlerinden Kandıralı Ferdi, hepimize doğrusunu unutturduğu Türkçesiyle kahkahalar attırmayı başarıyor. Şimdilerdeyse bir hayvanat bahçesine giden Ferdi, orada da ortamın enerjisini yükseltmeyi başardı.
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Sevdiği tüm hayvanlara şarkı söylemeyi ihmal etmeyen Ferdi, isimleri de karıştırdı.
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Geyiğe kanguru diyerek yemek verdiği anlar, maymunu görünce Eti’nin Canga çikolatasının aklına gelmesi gibi nice detay…
İşte o anlar 👇
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