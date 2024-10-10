Oğuzhan Alpdoğan’dan Tespit Vakti: “Futbolcu Olur Hayaliyle Oğlunu Futbola Yollayan Baba”

İçerikleriyle yüzümüzü güldürmeyi başaran Oğuzhan Alpdoğan şimdiyse futbolcu olur umuduyla oğlunu futbola yollayan babalar için bir parodi çekti. Gelen yorumlarda ise her zaman olduğu gibi Alpdoğan’a övgüler yer alıyordu.