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Oğuzhan Alpdoğan’dan Tespit Vakti: “Futbolcu Olur Hayaliyle Oğlunu Futbola Yollayan Baba”

Oğuzhan Alpdoğan’dan Tespit Vakti: “Futbolcu Olur Hayaliyle Oğlunu Futbola Yollayan Baba”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 17:31

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İçerikleriyle yüzümüzü güldürmeyi başaran Oğuzhan Alpdoğan şimdiyse futbolcu olur umuduyla oğlunu futbola yollayan babalar için bir parodi çekti. Gelen yorumlarda ise her zaman olduğu gibi Alpdoğan’a övgüler yer alıyordu.

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Sosyal medyaya başladığı günden bu yana elde ettiği başarıyla Türkiye’nin sosyoloğu denilen Alpdoğan bizleri yine güldürdü.

Sosyal medyaya başladığı günden bu yana elde ettiği başarıyla Türkiye’nin sosyoloğu denilen Alpdoğan bizleri yine güldürdü.

Adeta canlandırdığı her karakteri bir dönem yaşamışçasına başarıyla oynayan Alpdoğan’a beğeni yağdı.

Adeta canlandırdığı her karakteri bir dönem yaşamışçasına başarıyla oynayan Alpdoğan’a beğeni yağdı.

İşte detaylar 👇

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