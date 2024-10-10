Kadınların Kıyafetleri Dile Gelseydi Neler Derdi: “Beni Giyerse Akşam Eve Nasıl Gideceğini Düşünür”

Ne yazık ki kadın tacizleri ve cinayetleri artık kalbimizin dayanmadığı bir noktada. Geçen hafta yaşanan acı olayların ardından kadınlarımız sosyal medya hesaplarından seslerini duyurmak istiyor. İçerik üreticileri de yaşananlar bu kez rafa kalkmasın diye içeriklerini bu yönde üretiyor.
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@dilaramamuhendis adlı içerik üreticisi de kadınların kıyafetleri dile gelseydi ne derdi konseptli bir paylaşım yaptı.
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Mini bir eteğin, dekolteli bir gömleğin ve uzun bir kabanın kadınlara neler hissettirdiğini anlattı.
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