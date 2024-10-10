Görüş Bildir
Haberler
Video
Kadınların Kıyafetleri Dile Gelseydi Neler Derdi: “Beni Giyerse Akşam Eve Nasıl Gideceğini Düşünür”

Kadınların Kıyafetleri Dile Gelseydi Neler Derdi: “Beni Giyerse Akşam Eve Nasıl Gideceğini Düşünür”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 16:28

İçerik Devam Ediyor

Ne yazık ki kadın tacizleri ve cinayetleri artık kalbimizin dayanmadığı bir noktada. Geçen hafta yaşanan acı olayların ardından kadınlarımız sosyal medya hesaplarından seslerini duyurmak istiyor. İçerik üreticileri de yaşananlar bu kez rafa kalkmasın diye içeriklerini bu yönde üretiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

@dilaramamuhendis adlı içerik üreticisi de kadınların kıyafetleri dile gelseydi ne derdi konseptli bir paylaşım yaptı.

@dilaramamuhendis adlı içerik üreticisi de kadınların kıyafetleri dile gelseydi ne derdi konseptli bir paylaşım yaptı.

Mini bir eteğin, dekolteli bir gömleğin ve uzun bir kabanın kadınlara neler hissettirdiğini anlattı.

Mini bir eteğin, dekolteli bir gömleğin ve uzun bir kabanın kadınlara neler hissettirdiğini anlattı.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın