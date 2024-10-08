Kadına Şiddetin En Az Olduğu Beş Şehir Sıralandı: Akla Gelen Hiçbir Şehir Listede Yer Almadı

@genctg adlı Instagram sayfası kadına şiddetin en az olduğu beş şehri sıraladı. Listede yer alan şehirler izleyicileri epey şaşırttı, çünkü hiçbiri ihtimal verilen şehirlerden değildi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Listenin beşinci sırasında Bitlis, dördüncü sırasında Van, üçüncü sırasındaysa Şırnak yer alıyordu.
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İlk ikiye gelecek olursak ise ikincilik Hakkari’de, birincilik ise Batman’daydı.
İşte detaylar 👇
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kocamdır severde döverde dedikleri için adli merci kayıtları düşüktür.
alakası bile yok. Batman'da yaşıyorum çok şükür böyle olaylar asla olmaz. buranın kadını da serttir. öyle cehaletler de sizsiniz