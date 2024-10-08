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Kadına Şiddetin En Az Olduğu Beş Şehir Sıralandı: Akla Gelen Hiçbir Şehir Listede Yer Almadı

Kadına Şiddetin En Az Olduğu Beş Şehir Sıralandı: Akla Gelen Hiçbir Şehir Listede Yer Almadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 22:58

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@genctg adlı Instagram sayfası kadına şiddetin en az olduğu beş şehri sıraladı. Listede yer alan şehirler izleyicileri epey şaşırttı, çünkü hiçbiri ihtimal verilen şehirlerden değildi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Listenin beşinci sırasında Bitlis, dördüncü sırasında Van, üçüncü sırasındaysa Şırnak yer alıyordu.

Listenin beşinci sırasında Bitlis, dördüncü sırasında Van, üçüncü sırasındaysa Şırnak yer alıyordu.

İlk ikiye gelecek olursak ise ikincilik Hakkari’de, birincilik ise Batman’daydı.

İlk ikiye gelecek olursak ise ikincilik Hakkari’de, birincilik ise Batman’daydı.

İşte detaylar 👇

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ken bal

kocamdır severde döverde dedikleri için adli merci kayıtları düşüktür.

Şevval Bayam

alakası bile yok. Batman'da yaşıyorum çok şükür böyle olaylar asla olmaz. buranın kadını da serttir. öyle cehaletler de sizsiniz