Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Kadınlar ve Çocuklar İçin Sessiz Yürüyüş Yaptı

Geçtiğimiz hafta Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in acı ölümüyle kahrolduk. Yasımızı tutamadan ne yazık ki cinayet haberleri almaya devam ettik. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından tepkiler göstererek, yürüyüşler düzenleyerek bir kötü olay daha yaşanmaması için sesini duyurmaya çalışıyor.