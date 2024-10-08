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Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Kadınlar ve Çocuklar İçin Sessiz Yürüyüş Yaptı

Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Kadınlar ve Çocuklar İçin Sessiz Yürüyüş Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 21:25

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Geçtiğimiz hafta Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in acı ölümüyle kahrolduk. Yasımızı tutamadan ne yazık ki cinayet haberleri almaya devam ettik. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından tepkiler göstererek, yürüyüşler düzenleyerek bir kötü olay daha yaşanmaması için sesini duyurmaya çalışıyor.

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Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri de yaşananlara dur demek için bir araya geldi.

Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri de yaşananlara dur demek için bir araya geldi.

Öğrenciler kadın ve çocuk cinayetleri için simsiyah giyinip sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Öğrenciler kadın ve çocuk cinayetleri için simsiyah giyinip sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

İşte o anlar 👇

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