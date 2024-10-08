Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Kadınlar ve Çocuklar İçin Sessiz Yürüyüş Yaptı

Geçtiğimiz hafta Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in acı ölümüyle kahrolduk. Yasımızı tutamadan ne yazık ki cinayet haberleri almaya devam ettik. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından tepkiler göstererek, yürüyüşler düzenleyerek bir kötü olay daha yaşanmaması için sesini duyurmaya çalışıyor.
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Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri de yaşananlara dur demek için bir araya geldi.
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Öğrenciler kadın ve çocuk cinayetleri için simsiyah giyinip sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.
İşte o anlar 👇
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