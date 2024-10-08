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Belçika’da Tehlikeli Bir Durum Anında Kadınların Korunabilmek İçin Söylediği Kod: “Türkiye’de de Olmalı!”

Belçika’da Tehlikeli Bir Durum Anında Kadınların Korunabilmek İçin Söylediği Kod: “Türkiye’de de Olmalı!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 17:23

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Belçika’da kadınları koruyabilmek adına geliştirilen bir sistem ile karşınızdayız. Belki daha öncesinde “angela” uygulamasını sizler de duymuş olabilirsiniz. Kadınların restoran, kafe, bar gibi işletmelerde kendilerini tehlike altında hissettiği anda kullandığı kelime oluyor “angela”.

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@efilefil.eserim adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kullanıcı da Belçika seyahatinde bu uygulamanın dikkatini çektiğini anlattı.

@efilefil.eserim adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kullanıcı da Belçika seyahatinde bu uygulamanın dikkatini çektiğini anlattı.

Bazı mekanların uyguladığı bu kod her mekanda “angela” olmuyor. Mekanın kodunu öğrenebilmek için tuvalete gitmeniz gerekiyor.

Bazı mekanların uyguladığı bu kod her mekanda “angela” olmuyor. Mekanın kodunu öğrenebilmek için tuvalete gitmeniz gerekiyor.

Kodu öğrendikten sonra çalışanlara söylediğinizde ise sizin güvenli bir alana gidebilmenizde yardımcı oluyorlar.

İşte detaylar 👇

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Kuzey

Musk ın marsa gönderdiği koloniye katılma şartları neydi ? sanki en doğru secim oymus gibi geliyor

Eylul

Bu yalniz butun Avrupada olan bir sey. Ingiltere'de de var..

hayaldünyası

Uygulama güzel ama bizde zor işler. Bizim kadınlarımızda da sıkıntı var. Eminim kodun üzerine sevgililerinin adlarını yazanlar olur. Artı biz de KADES uygula... Devamını Gör