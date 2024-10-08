Belçika’da Tehlikeli Bir Durum Anında Kadınların Korunabilmek İçin Söylediği Kod: “Türkiye’de de Olmalı!”

Belçika’da kadınları koruyabilmek adına geliştirilen bir sistem ile karşınızdayız. Belki daha öncesinde “angela” uygulamasını sizler de duymuş olabilirsiniz. Kadınların restoran, kafe, bar gibi işletmelerde kendilerini tehlike altında hissettiği anda kullandığı kelime oluyor “angela”.