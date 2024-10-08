Belçika’da Tehlikeli Bir Durum Anında Kadınların Korunabilmek İçin Söylediği Kod: “Türkiye’de de Olmalı!”

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@efilefil.eserim adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kullanıcı da Belçika seyahatinde bu uygulamanın dikkatini çektiğini anlattı.
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Bazı mekanların uyguladığı bu kod her mekanda “angela” olmuyor. Mekanın kodunu öğrenebilmek için tuvalete gitmeniz gerekiyor.
İşte detaylar 👇
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Musk ın marsa gönderdiği koloniye katılma şartları neydi ? sanki en doğru secim oymus gibi geliyor
Bu yalniz butun Avrupada olan bir sey. Ingiltere'de de var..
Uygulama güzel ama bizde zor işler. Bizim kadınlarımızda da sıkıntı var. Eminim kodun üzerine sevgililerinin adlarını yazanlar olur. Artı biz de KADES uygula... Devamını Gör