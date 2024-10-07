Aldığı Tehditler Sebebiyle Yaşadıklarını Sosyal Medyaya Anlattı: “Benim Adresim Neden Ona Gidiyor?”
Aldığı Tehditler Sebebiyle Yaşadıklarını Sosyal Medyaya Anlattı: “Benim Adresim Neden Ona Gidiyor?”
Geçtiğimiz hafta yaşanan olaylar hepimizin yüreklerini dağladı. Yaşanan kadın tacizleri, cinayetleri sosyal medya aracılığıyla daha kolay duyuluyor bu sebeple son günlerde herkes başına gelenleri anlatarak sesini duyurmak istiyor. Paylaşımların artmasıyla ne yazık ki birçok kişinin kendini tedirgin hissettiğini görüyoruz.
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Genç bir kadın da başına gelenleri sosyal medya hesabından paylaştı. İş görüşmesine gittiği kişiden anlaşmazlık sonucu tehditler aldığını anlattı.
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Şikayetçi olunca ise mahkeme kağıdında adreslere de yer verilmesi nedeniyle ilgili şahsa bu bilginin ulaşmış olduğunu anlatarak “Güvenlik açığı var” şeklinde sitem etti.
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