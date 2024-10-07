Aldığı Tehditler Sebebiyle Yaşadıklarını Sosyal Medyaya Anlattı: “Benim Adresim Neden Ona Gidiyor?”

Geçtiğimiz hafta yaşanan olaylar hepimizin yüreklerini dağladı. Yaşanan kadın tacizleri, cinayetleri sosyal medya aracılığıyla daha kolay duyuluyor bu sebeple son günlerde herkes başına gelenleri anlatarak sesini duyurmak istiyor. Paylaşımların artmasıyla ne yazık ki birçok kişinin kendini tedirgin hissettiğini görüyoruz.