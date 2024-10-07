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TikTok Fenomeni Genç Kadından Biber Gazı Taşıyamayanlara Telefon Görünümlü Elektro Şok Önerisi

TikTok Fenomeni Genç Kadından Biber Gazı Taşıyamayanlara Telefon Görünümlü Elektro Şok Önerisi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 11:21

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Ne yazık ki geçtiğimiz hafta yaşanan kadın tacizi ve cinayetleri olayları hepimizi derinden etkiledi. Vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan göstermeye devam ediyor. Influencerlardan kimileri de yüksek kitleye sahip oldukları için olası bir korku anında alınabilecek önlemlere dair içerikler üretiyor. Doğa Özdaş da onlardan biri.

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Biber gazı akla gelen ilk önlem olsa da kapalı alanlara alınması yasak olabiliyor, çantalara sığdırma konusunda da sıkıntılar yaşanabiliyor.

Biber gazı akla gelen ilk önlem olsa da kapalı alanlara alınması yasak olabiliyor, çantalara sığdırma konusunda da sıkıntılar yaşanabiliyor.

İçerik üreticisi de böyle anlar için telefon görünümlü elektro şok aletleri üretildiğini ve daha kullanışlı olabileceğini söyledi.

İçerik üreticisi de böyle anlar için telefon görünümlü elektro şok aletleri üretildiğini ve daha kullanışlı olabileceğini söyledi.

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