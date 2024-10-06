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Vahşice Öldürülen Ayşenur ve İkbal'in Ardından Konuşan Yaşlı Kadınların Sözleri Tepki Çekti!

Vahşice Öldürülen Ayşenur ve İkbal'in Ardından Konuşan Yaşlı Kadınların Sözleri Tepki Çekti!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.10.2024 - 22:03

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Katil Semih Çelik'in vahşice öldürdüğü Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayeti sonrası yaşlı kadınların olayla iligili konuşması sosyal medyada tepki çekti. Bir gencin kayda aldığı o anlarda yaşlı kadınların, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'le ilgili 'Kızlar kendi haddini bilmediği sürece erkekler böyle öküz gibi bizi sömürürler. Kabahat kendinde, adımlarını ona göre atacaksın.” dediği duyuldu.

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19 yaşındaki katil Semih Çelik'in vahşice öldürdüğü Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in cinayeti Türkiye gündemindeki yerini korurken, farklı bir çok kesimden tepkiler gelmeye devam ediyor.

19 yaşındaki katil Semih Çelik'in vahşice öldürdüğü Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in cinayeti Türkiye gündemindeki yerini korurken, farklı bir çok kesimden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Kan donduran olay sonrası olayla ilgili konuşan yaşlı kadınları kayda alan bir genç duyduklarına tepki gösterdi. Yaşlı kadınların, öldürülen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'le ilgili "Kızlar kendi haddini bilmediği sürece erkekler böyle öküz gibi bizi sömürürler. Kabahat kendinde, adımlarını ona göre atacaksın.” dediği duyuldu.

Kan donduran olay sonrası olayla ilgili konuşan yaşlı kadınları kayda alan bir genç duyduklarına tepki gösterdi. Yaşlı kadınların, öldürülen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'le ilgili "Kızlar kendi haddini bilmediği sürece erkekler böyle öküz gibi bizi sömürürler. Kabahat kendinde, adımlarını ona göre atacaksın.” dediği duyuldu.

Duruma tepki gösteren genç kadın videoyu, 'Yaşlıları kim ne zaman susturacak, bilip bilmeden konuşuyorlar.' başlığıyla paylaştı. 

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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