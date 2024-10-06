Vahşice Öldürülen Ayşenur ve İkbal'in Ardından Konuşan Yaşlı Kadınların Sözleri Tepki Çekti!

Katil Semih Çelik'in vahşice öldürdüğü Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayeti sonrası yaşlı kadınların olayla iligili konuşması sosyal medyada tepki çekti. Bir gencin kayda aldığı o anlarda yaşlı kadınların, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'le ilgili 'Kızlar kendi haddini bilmediği sürece erkekler böyle öküz gibi bizi sömürürler. Kabahat kendinde, adımlarını ona göre atacaksın.” dediği duyuldu.