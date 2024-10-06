21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahsın Yakınları Polise Saldırdı: Taşlı ve Sopalı Saldırıda 6 Polis Yaralandı

Hangisi Devlet Okulu Anlaşılmadı: Yurt Dışında Bir Öğrenci Özel Okul ve Devlet Okulu Yemeklerini Karşılaştırdı

Boşuna Gurme Değil: Vedat Milor En Sevdiği ve En Sevmediği Yemekleri Sıraladı