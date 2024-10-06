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21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahsın Yakınları Polise Saldırdı: Taşlı ve Sopalı Saldırıda 6 Polis Yaralandı

21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahsın Yakınları Polise Saldırdı: Taşlı ve Sopalı Saldırıda 6 Polis Yaralandı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.10.2024 - 20:16 Son Güncelleme: 06.10.2024 - 20:37

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21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcısı şahsı yakalamaya gelen polis ekipleri, şahsın yakınları ve mahallelinin taşlı, sopalı saldırısına uğradı. Arbede sırasında kaçmaya çalışan şahıs ayağından vurularak yakalanırken, olayda 6 polis yaralandı.

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Adana'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Engin D.'yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, şahsın yakınları ve mahallelinin saldırısına uğradı.

Adana'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Engin D.'yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, şahsın yakınları ve mahallelinin saldırısına uğradı.

Taşlı ve sopalı saldırı sırasında çıkan arbededen istifade ederek kaçmaya çalışan Engin D. bacağından vurularak yakalandı. Öte yandan polise yapılan taşlı ve sopalı saldırı nedeniyle 6 memurun yaralandığı öğrenildi.

Taşlı ve sopalı saldırı sırasında çıkan arbededen istifade ederek kaçmaya çalışan Engin D. bacağından vurularak yakalandı. Öte yandan polise yapılan taşlı ve sopalı saldırı nedeniyle 6 memurun yaralandığı öğrenildi.

Polis ve mahallelinin yaşadığı arbede cep telefonu kamerasına yansıdı. 

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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