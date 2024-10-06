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Biber Gazıyla AVM'ye Giremediğini Söyleyen Genç Kadın İsyan Etti: "Bu Bir İhtiyaç, Bunu Neremize Sokalım?"

Biber Gazıyla AVM'ye Giremediğini Söyleyen Genç Kadın İsyan Etti: "Bu Bir İhtiyaç, Bunu Neremize Sokalım?"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.10.2024 - 19:39

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Biber gazıyla AVM'lere giremediklerini söyleyen genç kadın duruma tepki gösterdi. X-ray cihazlarında görünen biber gazının kapalı alanlara alınmadığını söyleyen genç, 'Biber gazı, kadınlar için herhangi bir genel ihtiyaçla eş değer. Bunu almıyorlar, bunu neremize sokalım?' diyerek isyan etti.

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Özellikle son dönemlerde medyaya yansıyan olayların da etkisiyle kadınların tedirginliği her geçen gün artarken, caydırıcı özelliği bulunan biber gazından taşıyan bir genç, AVM yönetimlerinin uygulamalarına tepki gösterdi.

Özellikle son dönemlerde medyaya yansıyan olayların da etkisiyle kadınların tedirginliği her geçen gün artarken, caydırıcı özelliği bulunan biber gazından taşıyan bir genç, AVM yönetimlerinin uygulamalarına tepki gösterdi.

X-ray cihazlarında görünen biber gazlarının AVM'lere alınmadığını söyleyen genç kadın, "Biber gazı, kadınlar için herhangi bir genel ihtiyaçla eş değer. Bunu almıyorlar, bunu neremize sokalım?" diyerek duruma isyan etti.

X-ray cihazlarında görünen biber gazlarının AVM'lere alınmadığını söyleyen genç kadın, "Biber gazı, kadınlar için herhangi bir genel ihtiyaçla eş değer. Bunu almıyorlar, bunu neremize sokalım?" diyerek duruma isyan etti.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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