Biber Gazıyla AVM'ye Giremediğini Söyleyen Genç Kadın İsyan Etti: "Bu Bir İhtiyaç, Bunu Neremize Sokalım?"

Biber gazıyla AVM'lere giremediklerini söyleyen genç kadın duruma tepki gösterdi. X-ray cihazlarında görünen biber gazının kapalı alanlara alınmadığını söyleyen genç, 'Biber gazı, kadınlar için herhangi bir genel ihtiyaçla eş değer. Bunu almıyorlar, bunu neremize sokalım?' diyerek isyan etti.
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Özellikle son dönemlerde medyaya yansıyan olayların da etkisiyle kadınların tedirginliği her geçen gün artarken, caydırıcı özelliği bulunan biber gazından taşıyan bir genç, AVM yönetimlerinin uygulamalarına tepki gösterdi.
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X-ray cihazlarında görünen biber gazlarının AVM'lere alınmadığını söyleyen genç kadın, "Biber gazı, kadınlar için herhangi bir genel ihtiyaçla eş değer. Bunu almıyorlar, bunu neremize sokalım?" diyerek duruma isyan etti.
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