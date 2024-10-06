Türkiye'de Telefon Almak Yerine Dubai'de iPhone 16 ve Playstation Alıp, Üzerine Tatil Yaptı!

Türkiye'deki iPhone 16 fiyatına, Dubai'de iPhone 16 alıp üzerine Playstation 5 ve tatilini bedavaya getiren içerik üreticisi Mert Genco'nun paylaşımı izleyenleri hayrete düşürdü.
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Sosyal medya platformu Instagram'da çektiği fiyat karşılaştırmaları içerikleriyle bilinen Mert Genco, bu defa Türkiye'deki iPhone 16 fiyatına Dubai'de iPhone 16 ve Playstation 5 alıp üzerine tatil yapılabileceği yönündeki efsaneyi gerçekleştirmeyi denedi.
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Türkiye'deki fiyatı 108 bin lira olan iPhone 16'nın fiyatıyla uçak ve 3 günlük otel ücreti dahil olmak üzere Dubai'ye giden Genco, çeşitli etkinliklere de katıldıktan sonra iPhone 16 Pro'yu 62 bin liraya, Playstation 5'i ise 20 bin liraya alıyor.
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