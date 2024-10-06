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Türkiye'de Telefon Almak Yerine Dubai'de iPhone 16 ve Playstation Alıp, Üzerine Tatil Yaptı!

Türkiye'de Telefon Almak Yerine Dubai'de iPhone 16 ve Playstation Alıp, Üzerine Tatil Yaptı!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.10.2024 - 18:26

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Türkiye'deki iPhone 16 fiyatına, Dubai'de iPhone 16 alıp üzerine Playstation 5 ve tatilini bedavaya getiren içerik üreticisi Mert Genco'nun paylaşımı izleyenleri hayrete düşürdü. 

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Sosyal medya platformu Instagram'da çektiği fiyat karşılaştırmaları içerikleriyle bilinen Mert Genco, bu defa Türkiye'deki iPhone 16 fiyatına Dubai'de iPhone 16 ve Playstation 5 alıp üzerine tatil yapılabileceği yönündeki efsaneyi gerçekleştirmeyi denedi.

Sosyal medya platformu Instagram'da çektiği fiyat karşılaştırmaları içerikleriyle bilinen Mert Genco, bu defa Türkiye'deki iPhone 16 fiyatına Dubai'de iPhone 16 ve Playstation 5 alıp üzerine tatil yapılabileceği yönündeki efsaneyi gerçekleştirmeyi denedi.

Türkiye'deki fiyatı 108 bin lira olan iPhone 16'nın fiyatıyla uçak ve 3 günlük otel ücreti dahil olmak üzere Dubai'ye giden Genco, çeşitli etkinliklere de katıldıktan sonra iPhone 16 Pro'yu 62 bin liraya, Playstation 5'i ise 20 bin liraya alıyor.

Türkiye'deki fiyatı 108 bin lira olan iPhone 16'nın fiyatıyla uçak ve 3 günlük otel ücreti dahil olmak üzere Dubai'ye giden Genco, çeşitli etkinliklere de katıldıktan sonra iPhone 16 Pro'yu 62 bin liraya, Playstation 5'i ise 20 bin liraya alıyor.

iPhone, Playstation 5 ve tatili toplamda 112 bin liraya mal eden Genco, 4 bin liralık bir farkla tüm bu imkanlara sahip olunabileceğini gösteriyor. 

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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