Manisa'daki İmama Düzenlenen Saldırı Sonrası Tedbir Aldı: "Vantilatörü Yerine Koyma Kararı Aldım"

Manisa'da imama düzenlenen saldırıyı durdurmak için bir cemaatin vantilatör kullanması sosyal medyada gündem olmuştu. Olaydan ders çıkardığını söyleyen Tokatlı bir imam ise kaldırdığı vantilatörü yerine koyarak, 'Vantilatörün burada 4-5 yıl durması gerekiyor.' dedi.
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Manisa'da geçtiğimiz haftalarda akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, bir imama tabureyle saldırmış, durumu gören cemaat şahsı vantilatörle vurarak uzaklaştırmıştı.
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Olayı hatırlatan Tokatlı bir imam ise kaldırdığı vantilatörü tedbir amaçlı olarak tekrardan yerine koyduğunu söyledi. Vantilatörü getirdiği anları kayda alan imam, "Vantilatörün burada 4-5 yıl durması gerekiyor." dedi.
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