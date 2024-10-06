Manisa'daki İmama Düzenlenen Saldırı Sonrası Tedbir Aldı: "Vantilatörü Yerine Koyma Kararı Aldım"

Manisa'da imama düzenlenen saldırıyı durdurmak için bir cemaatin vantilatör kullanması sosyal medyada gündem olmuştu. Olaydan ders çıkardığını söyleyen Tokatlı bir imam ise kaldırdığı vantilatörü yerine koyarak, 'Vantilatörün burada 4-5 yıl durması gerekiyor.' dedi.