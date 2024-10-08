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Sıla, Kadın Cinayetleri Hakkında Mikrofonlara Konuştu: “Kendimi Güvende Hissetmiyorum”

Sıla, Kadın Cinayetleri Hakkında Mikrofonlara Konuştu: “Kendimi Güvende Hissetmiyorum”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 20:53

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Geçtiğimiz hafta kanımızı donduran cinayetlere tanık olduk. İstanbul’da iki genç kadının hepimizi derinden üzen ölümüyle birlikte ne yazık ki Mersin ve Diyarbakır’da da aynı gün kadın cinayetlerine engel olunamadı. Tüm Türkiye tepkilerini sosyal medyada göstermeye çalışırken, ünlülerin ise röportajlarda konu hakkında konuştuğunu görüyoruz.

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Sıla da konuya değinmeyi es geçmeyenlerden ve söze “İstanbul sözleşmesi yaşatır” diyerek başlayanlardan.

Sıla da konuya değinmeyi es geçmeyenlerden ve söze “İstanbul sözleşmesi yaşatır” diyerek başlayanlardan.

“İstanbul sanatçısı yaşatır” diyen sanatçımız, kendisinin de sokakta yürürken tedirgin hissettiğini, eski korkusuzluğunun kalmadığını dile getirdi.

“İstanbul sanatçısı yaşatır” diyen sanatçımız, kendisinin de sokakta yürürken tedirgin hissettiğini, eski korkusuzluğunun kalmadığını dile getirdi.

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