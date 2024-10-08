Sıla, Kadın Cinayetleri Hakkında Mikrofonlara Konuştu: “Kendimi Güvende Hissetmiyorum”

Geçtiğimiz hafta kanımızı donduran cinayetlere tanık olduk. İstanbul’da iki genç kadının hepimizi derinden üzen ölümüyle birlikte ne yazık ki Mersin ve Diyarbakır’da da aynı gün kadın cinayetlerine engel olunamadı. Tüm Türkiye tepkilerini sosyal medyada göstermeye çalışırken, ünlülerin ise röportajlarda konu hakkında konuştuğunu görüyoruz.